虐童狠媽臉書發文嗆網友？　警：手機已查扣疑冒名發文

▲涉嫌虐死1歲女童的17歲薛姓狠媽及其堂姐夫婦、李姓男友人，分別被台南少年法庭及台南地院裁定收容、羈押，相關嫌犯手機均被查扣無法使用。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

涉嫌虐死1歲女童的17歲狠媽及其堂姐夫婦、李姓男友人，分別被台南少年法庭及台南地院裁定收容、羈押，惟卻傳出薛姓小媽在臉書發文嗆網友，台南市警五分局指出，相關涉案人的手機均被查扣，交刑大對手機內部通聯紀錄等資料進行還原，以釐清女童命案案情，研判係遭人冒名發文。

台南市1歲女童涉嫌被17歲薛姓生母及堂姐夫婦、李姓男友人等人虐待致死，1月16日晚上小媽已被少年法庭裁定收容；其他3名成年共犯17日凌晨近1時被台南地院裁定收押，但卻有網友截圖爆料，指薛姓小媽在臉書留言對網友嗆聲：「我早就出來了，你們慢慢在地檢署吧！想打我早的狠（很），敢打我一律通通提告」。許多網友則嗆她「無恥」、「你虐嬰高手好棒」、「晚上睡得著嗎？」，但也有網友質疑這應該是假帳號，有人冒名發文。

▲數百名不滿民眾聚集台南地檢署，要為女童討公道，警方全面戒護。（圖／記者林悅攝）

台南市警五分局副分局長郭永益說明指出，1月15日晚上警方逮捕薛姓小媽等4人時，已查扣4人的5支手機（李姓男子有2支手機）保管，後續訊問調查過程警方不可能發還給涉嫌人使用，且檢察官已指示警方把查扣的5支手機交給刑大，對手機內部通聯紀錄等資料進行還原，以釐清女童命案案情，薛姓小媽被逮捕後無法再使用手機，且被裁定收容，根本無法上臉書，合理研判可能係遭冒名發文。