「10年挑戰」你改變了什麼？網：自然界獅子、北極熊恐消失

▲網友預測獅子的10年挑戰照片。（圖／翻攝自Dana Cassidy臉書）

生活中心／綜合報導

最近社交媒體上興起一陣「#10YearChallenge」的熱潮，有許多的名人或朋友，將自己10年前後的相片拼起來，並PO到網路上讓大家看看自己從2009到2019之間的變化，也有網友提出保育議題，認為10年後動物面臨絕種的問題日漸嚴重，，獅子和北極熊都可能會消失。

▲網友設想10年後獅子有可能從地球上消失。（圖／翻攝自Dana Cassidy臉書）

一名以色列女子Dana Cassidy在臉書PO出她預想2019到2029年，獅子的10年挑戰照片，希望大家多關切獅子正面臨絕種的困境。Dana Cassidy認為，近30年間，獅子的數量就從約37500隻減少到10000隻左右，因此，10年後獅子有可能消失在世界上，po文中也提到，我們的孩子或許就只能從故事裡知道獅子，這類動物曾經存活在這個世界上。

▲北極熊的10年挑戰照片。（圖／翻攝自Kerstin Langenberger Photography臉書）

也有網友用北極熊的照片製作10YearChallenge，圖片中可以看到現在的北極熊瘦成皮包骨，與2009年的北極熊圖片成為強烈的對比。全球暖化加劇，海冰的結冰期太短，導致北極熊無法離岸到海裡捕捉海豹來食用，被迫待在陸地上覓食最後被餓死。