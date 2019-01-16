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河北推「週休2.5天」　民眾：公司肯給你卻不敢休

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勞工，女工，作業員，工廠，勞保年改，低薪（圖／視覺中國CFP）

▲河北將在有條件的地區探索實施2.5天小長假措施。（圖／CFP，下同）

大陸中心／綜合報導

河北日前印發方案，將落實帶薪休假制度，鼓勵錯開高峰期休假和彈性作息，在有條件的地區探索實施週五下午加週末的2.5天小長假措施。大陸民眾雖然看法不一，但對此類政策並不陌生。近兩年包括江西、重慶、陝西、福建、浙江和廣東等10多個省份均推出意見，鼓勵有條件的地方和單位實行新的休假模式。

《河北省關於完善促進消費體制機制實施方案（2019－2020年）》涉及住房、健康、旅遊等領域，其中針對旅遊領域如何進一步放寬服務消費領域市場准入，提出在有條件的地區探索實施2.5天小長假措施。值得一提的是，小長假方案並非新政策，其歷史可以追溯至2015年。

國務院辦公廳2015年8月印發意見，首次直接談及優化調整休假安排，這也是2.5天小長假首次出現在民眾的視野。隨後包括江西、重慶、陝西、福建、浙江和廣東等10多個省份推出相關政策，但細節上均有不同。河北省則在今年1月公布方案，成為落地2.5天小長假措施的省份之一。

▼河北省。

▲▼河北省。（圖／CFP）

根據陸媒報導，河北省2.5天小長假政策的牽頭單位是省人力資源社會保障廳，責任單位是省文化和旅遊廳；官方尚未制定具體實施細則，正在督促有條件的地區抓緊研究細則，制定合理的操作辦法。報導還提到，很多人對小長假不抱希望的原因在於「自己法定的年假都難以享受」。

有民眾坦言，2.5天小長假若能落實「確實是件好事」，但實際情況是單位沒說不給休「但你卻不敢、不能、不好意思休假」。還有一種可能就是職工雖然休假了，但電話和微信派工作依舊持續。

大陸國家行政學院許正中教授指出，2.5天小長假政策的出發點很好，但目前要想落實到一線工作人員身上有難度，比如醫院、學校、公安部門等服務或公共應急部門「可能離不開人」。不過他也強調，應該適度保證一線工作人員的休息時間，「不能讓加班成為體制機制，應該研究具體的細節，讓政策落到實處，或完善補償機制。」

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關鍵字：河北省,週休2.5天,2.5天小長假,錯峰休假,彈性作息,過勞

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