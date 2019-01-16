獨／對兩岸關係意興闌珊　吳敦義回應「一國兩制」慢半拍

▲吳敦義、林中森。（圖／合成照）

記者徐政璿／台北報導

中共總書記習近平本月2日在「告台灣同胞書」40週年紀念會上提出「一國兩制」的主張，引發國內政壇極大爭議和辯論，總統蔡英文立刻在當天下午反擊引發熱烈迴響，民調從谷底攀升。反觀一向主張「九二共識」的國民黨，在隔了超過24小時後，才以聲明稿回應，黨中央冷處理的背後，顯示吳敦義對於兩岸談判的意興闌珊。

國民黨人士透露，1月2號當天，習近平在上午發表對台言論後，黨中央的發言系統全部噤聲，大陸事務部也毫無反應，這並不是「被習近平的話嚇傻」，而是「吳敦義根本沒準備」，直到媒體頻頻詢問，將近24小時後，國民黨才開始討論該如何回應，並在三方平台（黨中央、黨團、智庫）開始擬聲明。

黨政人士解讀，在中美貿易戰僵持不下的的情況下，北京屈居下風，蔡英文抱美國總統川普的大腿，讓習近平產生迫切感，才會丟出「一國兩制」的言論，從原本的「九二共識、一中原則」延伸到「一國兩制」。

除了「一國兩制」外，熟悉兩岸的人士透露，更重要的一點，是習近平丟出民主協商和政治談判，企盼與在野的國民黨對話；但據指出，前海基會董事長、國民黨智庫「國家政策研究基金會」副董事長林中森卻堅持「九二共識」中的35個字要原汁原味，不願意在往深水區踏一步，也讓國民黨在回應習近平上出現分歧。

▲前海基會董事長林中森。（圖／記者林敬旻攝）

據了解，林中森堅持前總統馬英九「不統、不獨、不武」的主張，對於習近平拋出的的「一國兩制」相當不以為然，讓國民黨發言系統也進退兩難；文傳會內部也不滿，儘管國民黨在野，沒權力跟北京進行政治談判，但至少要告訴老百姓兩岸未來發展可以是什麼，這是選民對國民黨的期待。

在國民黨草擬回應文稿的過程中，原本要將「兩岸為了和平發展，可以展開不具形式的政治談判」這一條寫進去，具體回應習近平的言論，可是黨內卻展開辯論，有一派認為要回應政治協商，另一派不願進入政治深水區；在黨內無法凝聚共識下，國內「仇共」氣氛持續，兩岸政策也從國民黨的優勢變成罩門。

據指出，大陸事務部主任周繼祥統籌兩岸相關政策的發言，但在一國兩制的言論發酵後，文傳會趕緊連繫周繼祥，盼國民黨在這個議題上止血，但卻遲遲得不到周繼祥回應，導致發言系統被媒體連番砲轟；黨中央冷處理的背後，顯示吳敦義對於兩岸關係的意興闌珊。

此外，曾經參與兩岸談判的國民黨人士也分析，馬英九8年來對於政治深水區的問題，不願意往前跨一步，某種程度上，習近平也是逼台灣往前跨一步，讓兩岸進入協商，兩岸發展到現在，若始終無法展開政治談判，未來在政治壓力下，要如何正常交流，維護人民權益？

▼習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表談話。（圖／路透）