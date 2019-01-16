今年最IN潮流藝術聖地　台北國際潮流藝術展限時贈票　

App小組／活動報導

『ALL THE RAGE 台北國際潮流藝術展』於107年12月25日(六)至108年2月18日(一)在台北文華東方酒店舉辦，是亞洲首次最具規模的國際潮流藝術大展！現在只要下載《ETtoday星光雲App》，就有機會獲得『ALL THE RAGE 台北國際潮流藝術展』門票兩張，數量有限還不快來搶！

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【展覽資訊】

展覽日期：2018/12/15 (六)~2019/2/18 (一) ※ 除夕休館（2019/2/4）

展覽時間：11:00 AM~8:00PM (最後入場時間6:00PM )

展覽地點：台北文華東方酒店

展覽地址：台北市松山區敦化北路166號(文華精品)

◎步驟1：下載《ETtoday星光雲》App （點我下載）。

◎步驟2：

開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬點選「限量入場券 免費抽 >> ALL THE RAGE 台北國際潮流藝術展」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈票活動資訊】

◎活動時間：1月16日至1月20日23:00止。

◎得獎獎項：《台北國際潮流藝術展》門票2張。

一人限抽一組〈以手機號碼為準〉。

◎活動方式：活動小組隨機抽出中獎者。

◎兌領方式：於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

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【展覽介紹】

一向引領潮流的台北文華東方酒店與文華精品，首次舉行大型藝術展覽活動「ALL THE RAGE台北國際潮流藝術展」（ALL THE RAGE - Urban Art Exhibition）！此次展覽是亞洲首創獨具規模的國際潮流藝術大展，由台北文華東方酒店業主-開泰豐國際股份有限公司林命群董事長邀請首席潮流藝術畫廊放肆藝術國際(DOPENESS ART LAB)共同主辦，匯集來自全球30位頂尖的潮流與街頭藝術大師，超過200餘件繪畫與雕塑創作真跡總值破億元，集結於超過千坪的展覽空間內，打造學術與潮流兼具的跨國藝術展覽。

「ALL THE RAGE台北國際潮流藝術展」超過200件展品中，有全球首度曝光的數件4～6米高戶外巨型雕塑，以及大型街頭壁畫、模板塗鴉、平面畫作、立體雕塑、複合媒材、版畫等多元化的作品！除此之外，展期間還會不定期舉辦藝術家現場即興創作活動，每位藝術家現場創作價值皆超過5千萬元。展出作品風格多元又多變，每位藝術家透過色彩、構圖、創作素材等元素來表達自己對於社會、資本主義、消費主義、主流價值、世界現象的融合、批判、翻玩等，創造出嶄新的當代藝術格局，藉由他們的藝術創作來刺激觀眾大膽激進的視覺神經，讓大家體會新型態的藝術。這次「ALL THE RAGE台北國際潮流藝術展」規模、展品價值都居於台灣藝術之首，同時也是亞洲創舉。

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