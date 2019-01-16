　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今年最IN潮流藝術聖地　台北國際潮流藝術展限時贈票　

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

App小組／活動報導

『ALL THE RAGE 台北國際潮流藝術展』於107年12月25日(六)至108年2月18日(一)在台北文華東方酒店舉辦，是亞洲首次最具規模的國際潮流藝術大展！現在只要下載《ETtoday星光雲App》，就有機會獲得『ALL THE RAGE 台北國際潮流藝術展』門票兩張，數量有限還不快來搶！

►►國際頂尖街頭潮流藝術家首度齊聚台北 點我下載app抽門票

【展覽資訊】
 展覽日期：2018/12/15 (六)~2019/2/18 (一) ※ 除夕休館（2019/2/4）
展覽時間：11:00 AM~8:00PM (最後入場時間6:00PM )
展覽地點：台北文華東方酒店
展覽地址：台北市松山區敦化北路166號(文華精品)

◎步驟1：下載《ETtoday星光雲》App （點我下載）

◎步驟2：
開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬點選「限量入場券 免費抽 >> ALL THE RAGE 台北國際潮流藝術展」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈票活動資訊】

◎活動時間：1月16日至1月20日23:00止。
◎得獎獎項：《台北國際潮流藝術展》門票2張。
一人限抽一組〈以手機號碼為準〉。
◎活動方式：活動小組隨機抽出中獎者。
◎兌領方式：於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

►►今年冬天最IN的潮流藝術聖地 點我下載app抽門票

【展覽介紹】

一向引領潮流的台北文華東方酒店與文華精品，首次舉行大型藝術展覽活動「ALL THE RAGE台北國際潮流藝術展」（ALL THE RAGE - Urban Art Exhibition）！此次展覽是亞洲首創獨具規模的國際潮流藝術大展，由台北文華東方酒店業主-開泰豐國際股份有限公司林命群董事長邀請首席潮流藝術畫廊放肆藝術國際(DOPENESS ART LAB)共同主辦，匯集來自全球30位頂尖的潮流與街頭藝術大師，超過200餘件繪畫與雕塑創作真跡總值破億元，集結於超過千坪的展覽空間內，打造學術與潮流兼具的跨國藝術展覽。

「ALL THE RAGE台北國際潮流藝術展」超過200件展品中，有全球首度曝光的數件4～6米高戶外巨型雕塑，以及大型街頭壁畫、模板塗鴉、平面畫作、立體雕塑、複合媒材、版畫等多元化的作品！除此之外，展期間還會不定期舉辦藝術家現場即興創作活動，每位藝術家現場創作價值皆超過5千萬元。展出作品風格多元又多變，每位藝術家透過色彩、構圖、創作素材等元素來表達自己對於社會、資本主義、消費主義、主流價值、世界現象的融合、批判、翻玩等，創造出嶄新的當代藝術格局，藉由他們的藝術創作來刺激觀眾大膽激進的視覺神經，讓大家體會新型態的藝術。這次「ALL THE RAGE台北國際潮流藝術展」規模、展品價值都居於台灣藝術之首，同時也是亞洲創舉。

►►匯聚全球頂尖潮流藝術家！點我下載app抽門票

ET快訊
虐女嬰4嫌送地檢署！鄉民「扛雞蛋」塞爆：誰准交保
微風女神分了帥T！「被抓3P劈腿」7張私訊圖外流
首例！誤導邱議瑩「麥」離開　中天新聞遭NCC罰20萬

關鍵字：App活動,App行銷,app支線,台北國際潮流藝術展限時贈票　

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

最懷念的商品！麥當勞「照燒豬肉堡」榮登NO.1　網曝：日本還有在賣

政策回歸消費者、農民接地氣　陳吉仲：會全力以赴達成

新手爸買便當「我要那個蛋蛋」　女店員爆青筋！家長秒懂笑讚...卻勸母湯

清潔隊宣導要民眾廚餘丟垃圾車　中市府：誤植回收將究責

請假休息！婆婆關心...她「問句式回話」挨批無禮　滿頭問號求助網友

旅日碰到消費爭議免驚！精通6國語言「觀光客熱線」上線　

變態買家「想要妳的內褲」！她魔性1句神拆招　跳針回「要嗎x3」網笑炸

比陸上還賺！國際郵輪徵才不加小費「實拿X萬」　錄取條件曝光了

少給國家31億！　21所私校被爆租台糖土地最低每坪2.2元　

批監委「發明罪名」彈劾管中閔　渡也：那誰來彈劾監察委員？

1歲幼兒寒冬「赤腳獨奔大街」　 善心女司機秒停下暖抱回公車

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

藍正龍「面癱」超難聊 　藍心湄無奈：真的好累喔

楊超越失控哭吼「要逼死我」　團員嚇呆：妳幹嘛呀！

極限破台語 of smalling - 挑戰用「破台語」菜市場殺價　老闆聽不下去：講國語算了

三寶騎士天氣冷用「單手騎車」　前方竄出右切寶...當場滑出慘摔

《蜘蛛人：離家日》首支電影預告！全球同步釋出

新莊垃圾哥「10秒丟包」超熟練 整袋扔山區 網怒：公德心被狗啃

林書豪diss周杰倫「不帥又矮」　笑他：唱歌很好但不是太帥

腦癌父與女兒的最後一支舞！ 新娘推輪椅跳完...父淚:我很愛妳

最懷念的商品！麥當勞「照燒豬肉堡」榮登NO.1　網曝：日本還有在賣

政策回歸消費者、農民接地氣　陳吉仲：會全力以赴達成

新手爸買便當「我要那個蛋蛋」　女店員爆青筋！家長秒懂笑讚...卻勸母湯

清潔隊宣導要民眾廚餘丟垃圾車　中市府：誤植回收將究責

請假休息！婆婆關心...她「問句式回話」挨批無禮　滿頭問號求助網友

旅日碰到消費爭議免驚！精通6國語言「觀光客熱線」上線　

變態買家「想要妳的內褲」！她魔性1句神拆招　跳針回「要嗎x3」網笑炸

比陸上還賺！國際郵輪徵才不加小費「實拿X萬」　錄取條件曝光了

少給國家31億！　21所私校被爆租台糖土地最低每坪2.2元　

批監委「發明罪名」彈劾管中閔　渡也：那誰來彈劾監察委員？

民進黨輔選小組、助選團名單一次看　卓榮泰：有不能輸壓力

中職／味全龍重回職棒　馮勝賢：上任後未拜會頂新

最懷念的商品！麥當勞「照燒豬肉堡」榮登NO.1　網曝：日本還有在賣

政策回歸消費者、農民接地氣　陳吉仲：會全力以赴達成

深田恭子百億男友被爆劈腿3女！　半同居小三…前妻是南韓「童顏女神」

他花751買2大袋二手衣　回家一翻...外套暗袋竟藏55萬日幣！

新手爸買便當「我要那個蛋蛋」　女店員爆青筋！家長秒懂笑讚...卻勸母湯

嗆大都會4年6000萬給太少　葛蘭達：破壞捕手行情

外媒公開ＯＯＯ《X戰警：黑鳳凰》死亡！　葬禮畫面解密

插畫家垃圾人／你人生過得好嗎？

生活熱門新聞

改裝40年老公寓！她花300萬..

弟弟輕生…爸爸吐12字讓網全哭..

處女男結帳前問一句　她怒：哪可..

必買手排車！網驚爆原因：自帶防..

年菜募款低於5成　老人心疼社工

便當50吃到飽　他納悶都沒年輕..

國一妹一天150元零用錢！少拿..

補習班打來！她誠實答2字爆擊工..

澎湖絕技！吃章魚前先用洗衣機？

鑽車縫拒6000私了　拿到收據..

肉圓店「神奇辣椒」10幾罐一早..

企鵝妹直播氣哭！3000觀眾呆..

凶煞惡鬼纏身！土地公現身2次收..

台灣公部門最美的名片　網推爆

更多熱門

相關新聞

《老人與槍》電影票免費抽

電影《老人與槍》即將在台上映，故事根據真人真事改編，述說一位天賦異稟，練就高超越獄本領的大盜，在70歲那年，再次越獄成功後，遇到讓他傾心的女人，同時他著手策畫一連串的銀行搶案，並且與警探約翰展開鬥智鬥勇的追逐戰，《ETtoday》這次將贈送電影交換票給你，來看看這位銀髮搶匪的故事。

2019覺醒大暖祭限量贈票

《給19歲的我自己》電影票免費抽

《麗晶卡拉OK的最後一夜》贈票

看歌詞猜歌名送你去KKBOX風雲榜

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

台南嬰祖母嗆女兒：讓全台南轟幹妳

虐死女嬰！狠母曬比基尼：喜歡你不爽我

「36H李毓芬」24hr瘋狂做10次！對手爆是渣前夫

改裝40年老公寓！她花300萬打造「飯店風豪宅」

虐死1歲女嬰　17歲狠母曾發文怒嗆

即／解剖結果出爐！　檢察官：女童被抓頭撞牆

NeiNei芭蕾舞考試成績出爐！吳尊曬苦練照

「這妃子」79歲還被乾隆翻牌寵幸！閨房過夜秘辛曝光

貴婦奈奈爆「根本沒結婚」！黃博健被黑道綁走

快訊／女嬰遭家人虐死　警偵訊中

起底堂姊　IG愛曬露奶照「想...」露半球

弟弟輕生…爸爸吐12字讓網全哭了：好心酸

歐陽娜娜「短髮」丟震撼彈！萌妹→老公

紫屍卡漁網！45秒影片曝光嚇壞網友

吳鳳開第一槍「虐童唯一死刑」1500人挺爆

更多

最夯影音

更多

1歲幼兒寒冬「赤腳獨奔大街」　 善心女司機秒停下暖抱回公車

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

藍正龍「面癱」超難聊 　藍心湄無奈：真的好累喔

楊超越失控哭吼「要逼死我」　團員嚇呆：妳幹嘛呀！

極限破台語 of smalling - 挑戰用「破台語」菜市場殺價　老闆聽不下去：講國語算了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面