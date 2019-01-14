我也曾征服了塞北西東！馬雲唱京劇《空城計》曲尾秀肺活量

記者馬叔安／綜合報導

在中國企業家俱樂部主辦的2019年道農會上，阿里巴巴董事長馬雲、新浪董事長曹國偉和聯想集團創始人柳傳志等商界領袖粉墨登場，其中馬雲演唱京劇《空城計》和《洪洋洞》兩折戲的選段，柳傳志則和相聲演員于謙同台獻藝，曹國偉則表演魔術，雖然過程中差點忘記手法，但依然堅持完成表演。

當晚馬雲身穿一襲白色大褂，手持摺扇，在台上隨著文武場開唱，其中《洪洋洞》京劇中經典的傳統老生劇目，馬雲所唱的片段是主角揚延昭自報家門，敘述身世的唱段，其中「國家哪何曾半日閑空，我也曾征服了塞北西東」兩具唱詞引發矚目。此外，馬雲在《空城計》曲末一段超長旋律一氣呵成，大秀唱功與肺活量。

▲馬雲唱京劇（圖／翻攝自梨視頻）

同樣在當晚登台的柳傳志在相聲中吐槽台下的馬雲，說有一回自己和馬雲參加一場以色列總理的早餐會，自己正準備把美味的土豆餅塞嘴裡的時候，總理剛好致詞完畢，他只好先把食物放下鼓掌，鼓完掌後剛把食物放嘴裡，總理示意馬雲發言，馬雲表示自己和對方聊了20多分鐘了，要柳傳志開頭講話，「一下子就把我噎著了！」

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曹國偉則是一身「哈利波特」打扮亮相，拿出一面鏡子要變魔術，結果節目剛開始後，彷彿忘記了程序，只見他在台上喃喃自語道，「哎呀，我這個流程是怎麼樣的啊？」過了一會兒後又在道具鏡子到處摸索，似乎找不到進行魔術的機關了，好在後來還是堅強地完成了魔術。

據了解，道農會是由中國企業傢俱樂部主辦的跨界領袖年度聚會，每年的歲末年初在北京舉行，首屆舉辦於2009年12月25日， 被譽為是「大象們的聚會」和「商業屆春節聯歡晚會」，今年的主題是「不負拾光」。