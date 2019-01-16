最新通訊App引科技大佬「互嗆」！騰訊：這也好意思叫產品

▲15日推出的三款通訊社交軟體。（圖／新浪科技）

大陸中心／綜合報導

大陸三家網路公司15日發佈自家通訊軟體，隨後被微信「封殺」。騰訊創始人兼總裁馬化騰回應稱，「先讓家裡人能用起來在說吧。」騰訊公關總監張軍則表示，「拿堆紅包出來騙用戶下載，留存，也好意思叫產品。」對於張軍的說法，「聊天寶」創始人羅永浩反擊，「何必呢，出來亂放炮，回去還得被馬化騰罵。」

由抖音衍生的「多閃」、錘子科技CEO羅永浩推出的「聊天寶」和原快播創始人帶隊的「馬桶MT」不約而同在15日推出，直擊主流通訊軟體微信。儘管三家科技公司都在發佈會上表態稱，我們不是要跟微信競爭，推出的產品是補充品，不是替代品，但隨後全部被微信屏蔽下載鏈接。

對於微信「封殺」一事，騰訊16日出面回應。據《鈦媒體》報導，騰訊公關總監張軍表示，也沒有哪個領域是誰的專利，每個領域誰都可以做，用產品說話，「被人無端罵了半天，我也得說說話，要不然有人還真當騰訊佛性到家，怎麼捏都是軟柿子。」

羅永浩16日下午就張軍言論表示，「何必呢，出來亂放炮，回去還得被馬化騰罵。何況挑戰霸權也是媒體說的。」雙方火藥味濃厚。

▼羅永浩微博內容 。（圖／翻攝自微博）

互聯網實驗室CEO、大陸部落格教父方興東在微信朋友圈發文稱，讓競爭來的更猛烈些，打破微信獨霸天下的格局；不知道誰能脫穎而出，但誰能走出國門，第一個走向全球，誰就可能超越微信；微信的軟肋是全球化失敗。

馬化騰在此發文下面評論稱，「先讓家裡人能用起來再說吧。」他隨後直指馬桶MT的匿名社交功能稱，「負能量的匿名社交是旗幟鮮明反對的，沒得說。」

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▼ 方興東微信朋友圈內容和馬化騰的評論回應。（圖／鈦媒體）

針對「微信近年創新不足」的說法，張軍表示，微信這幾年在AI語音和圖像識別，甚至視頻（視訊）識別上都有所進步，「只不過我們從來不會主動就技術來單獨說，微信的立場是『技術為產品服務』。」

張軍認為，微信小程序的創新，比市場上很多所謂的進步更有價值，這個是真正影響到未來數年創新，「媒體在批評的同時應當尊重事實。」

▲獨／字節跳動推出的「多閃」。（圖／記者洪聖壹攝）



「多閃」集短影片和聊天功能於一體，但它沒有公開點讚、評論等功能，而是把所有的點讚、評論直接以私訊的方式發給本人。此外，它還加入了視訊發紅包、陌生人不加好友也可以聊天（三條為限）等功能。

「馬桶MT」的產品說明內容顯示，「馬桶MT是一個人脈暗網，是朋友圈的影子，所有微信上看不到的聽不到的，甚至是被刪除的內容都可能出現在這里。在馬桶MT里，你可以發起打探話題，向你的好友匿名打探秘密；也可以隨心所欲匿名吐槽八卦，還可以收發紅包。」

羅永浩在介紹聊天寶時表示，「聊天寶最大的特色就是可以通過聊天、購物、游戲或完成任務賺取金幣，隨後可以通過金幣按一定比例轉換為現金，不過，現金餘額超過人民幣30元才支持提現。」