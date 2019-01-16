「多閃、聊天寶、馬桶MT」下戰書！微信：來一個殺一個

▲ 聊天寶發佈會。（圖／界面新聞）

大陸中心／綜合報導

大陸三家網路公司不約而同選在15日發佈自家社群軟體，矛頭直接對向「社交老大」微信，這三款社群軟體分別是由抖音衍生的「多閃」、錘子科技推出的「聊天寶」和原快播創始人王欣帶隊的「馬桶MT」。儘管三款產品負責人公開表示，旗下產品是對微信的補充而非替代，但其邀請二維碼等被微信「封殺」。

根據《澎湃新聞》報導，該三家網路公司不僅都選擇同天舉行發佈會，開始的時間還相互錯開。當天上午，由原快播創始人王欣帶隊的匿名社交軟件「馬桶MT」發佈；到了下午，由抖音衍生而來的視頻社交軟件「多閃」面世；錘子科技創始人羅永浩帶隊的、由原「子彈短信」升級而來的「聊天寶」則在晚上發佈。

面對三大新品的「圍攻」，微信迅速回應。不僅「多閃」的邀請鏈接在下午發佈的同時被屏蔽，而且子彈短信的分享二維碼也被封殺。「馬桶MT」負責人王欣14日在該軟體上線前夕，在社群媒體上發出「已停止訪問該頁面」的微信頁面截圖，並表示，「不知道你怕什麼？」

目前，騰訊尚未對此置評。

▼微信月活躍用戶突破10億。（圖／CFP）

諸多功能直擊微信

「多閃」是由月活躍用戶超5億的抖音衍生而來，它並沒有像是微信或臉書那樣，擁有公開點讚、評論等功能，而是把所有的點讚、評論直接以私訊的方式發給本人。字節跳動副總裁、今日頭條CEO陳林認為，「用戶更想把真實的狀態發佈出來的欲望，其實被抑制住了。」

「馬桶MT」的產品說明內容顯示，「馬桶MT是一個人脈暗網，是朋友圈的影子，所有微信上看不到的聽不到的，甚至是被刪除的內容都可能出現在這里。在馬桶MT里，你可以發起打探話題，向你的好友匿名打探秘密；也可以隨心所欲匿名吐槽八卦，還可以收發紅包。」

羅永浩在介紹聊天寶時表示，「聊天寶最大的特色就是可以通過聊天、購物、游戲或完成任務賺取金幣，隨後可以通過金幣按一定比例轉換為現金，不過，現金餘額超過人民幣30元才支持提現。」

報導指出，從記者會的反應來看，幾個新產品並沒有讓媒體記者們感到太多的驚喜。有記者表示，「馬桶MT做匿名社交的風險太大；多閃濃濃夜店風，更適合年輕人；子彈短信升級為聊天寶後，仿佛下載了一個趣頭條，用戶好像就在四處要錢，看來羅永浩真的差錢啊。」

▼多閃的界面。（圖／記者洪聖壹攝）

對微信的補充而非替代

今日頭條CEO陳林表示，「多閃」並不是想以微信為競爭對手，因為雙方的功能和訴求都不一樣，「我們不是同一類產品，我們只把最親密的人聯繫起來，是做親密好友之間的社交，不做IM（即時通訊）。」

「馬桶MT」創始人王欣表示，「我們今天發佈的產品叫馬桶，大家就對標到微信，我們沒有做任何的媒體引導。馬桶這款產品，包括我們未來做的所有產品，絕不對標任何一款產品，換一種說法，不會抄襲任何一款產品。」

▼多閃的邀請好友功能。（圖／記者洪聖壹攝）

微信的競爭對手是自己

過去，微信也曾面對不少挑戰者。網易和電信在2013年一起推出過「易信」，主打免費簡訊和電話留言，被視為微信的有力對手，但最後還是挑戰失敗。就連比微信更早面世且打出名堂的「米聊」，最後也未能擊敗微信。

如今又有三款軟件出來挑戰。通信業資深分析人士馬繼華認為，大家對微信的現況都頗有微詞，用戶的痛點就是其他軟體的機會點，大家都覺得可試試；微信曾經最大的簡約的優勢蕩然無存，越來越多的各種應用都附著在上面，已經背離了社交初心。

此外，馬繼華表示，隨著5G時代來臨，社群軟體的更新換代時機到來，短視頻、信息流等的崛起增強了用戶黏性，有越來越多的公司具備了向社交進軍的資格。

對此，「微信之父」騰訊副總裁張小龍日前表示，「我們真的很少思考競爭對手這回事。微信也沒有競爭對手，不必老是給我們按上各種競爭對手。如果有競爭對手，就是我們自己，是我們的組織能力能不能跟上時代的變化。」

「社交通訊平台雖然技術上的門檻很低，但替代門檻卻非常的高」，有行業人士分析稱，如果你回頭看微信的發展歷史的話，微信最大的一次危機從來不是來自同類產品競爭，而是來自於與運營商的PK，「度過這次危機的微信，才會真正把握到，替代短信（簡訊）成為手機端最主要通信工具這樣的平台級機會。」

▼微信用戶體驗感統計。（圖／新京報）