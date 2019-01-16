三大年輕App企圖「圍攻」微信　王思聰：都是垃圾！

▲王思聰在朋友圈發表評論。（圖／新浪新聞）

大陸中心／綜合報導

大陸三家網路公司15日發佈自家社群軟體，分別是由抖音衍生的「多閃」、錘子科技創始人羅永浩推出的「聊天寶」和原快播創始人帶隊的「馬桶MT」，劍指擁有10億用戶的微信。對此，昔日大陸首富之子王思聰在微信朋友圈表示「都是垃圾，沒有機會」。

「國民老公」王思聰15日再出犀利點評。他在微信朋友圈發佈貼文稱，「今天的3個產品都是垃圾，沒有機會。」隨後他還在底下的評論表示，「還不如做個ins（Instagram）圖片+打賞的社交app，匿名社交都是炒冷飯了。」

▼獨／字節跳動推出的「多閃」。（圖／記者洪聖壹攝）

根據《澎湃新聞》報導，「多閃」是由月活躍用戶超5億的抖音衍生而來，它並沒有像是微信或臉書那樣，擁有公開點讚、評論等功能，而是把所有的點讚、評論直接以私訊的方式發給本人。字節跳動副總裁、今日頭條CEO陳林認為，「用戶更想把真實的狀態發佈出來的欲望，其實被抑制住了。」

「馬桶MT」的產品說明內容顯示，「馬桶MT是一個人脈暗網，是朋友圈的影子，所有微信上看不到的聽不到的，甚至是被刪除的內容都可能出現在這里。在馬桶MT里，你可以發起打探話題，向你的好友匿名打探秘密；也可以隨心所欲匿名吐槽八卦，還可以收發紅包。」

羅永浩在介紹聊天寶時表示，「聊天寶最大的特色就是可以通過聊天、購物、游戲或完成任務賺取金幣，隨後可以通過金幣按一定比例轉換為現金，不過，現金餘額超過人民幣30元才支持提現。」

報導指出，從記者會的反饋來看，幾個新產品并沒有讓媒體記者們感到太多的驚喜。有記者表示，「馬桶MT做匿名社交的風險太大；多閃濃濃夜店風，更適合年輕人；子彈短信升級為聊天寶後，仿佛下載了一個趣頭條，用戶好像就在四處要錢，看來羅永浩真的差錢啊。」