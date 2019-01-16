時尚花藝與樂齡白髮的邂逅　簡活津下鄉關懷

▲▼時尚設計師簡活津下鄉關懷，以拿手花藝設計打造大紅花卉作品與農村長者提前過新年。（圖／記者翁聖勳攝，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

樸石渡假飯店花藝設計總監簡活津，有感過去疼愛自己的奶奶離世，總是忙碌工作的自己，在奶奶在世時少了些關懷，於是自己將這份情感，藉由拿手的專業花藝設計，下鄉台中、嘉義山區與長輩、孩童互動，希望可以小愛化大愛，讓弱勢及老幼感受到社會溫暖。

簡活津表示，｢陪伴是很重要的｣，有感於奶奶在世時無法陪伴在側，因此有機會來到南部關心老人跟孩子，尤其是透過自己拿手的插花彼此互動，讓他們動腦動手成就作品，感到驕傲。加上來到南部可以說台語很親切，不同於台北的生活方式，南部多了一分人情味，因此，16日在友人安排下，來到嘉義縣中埔裕民社區以金盞菊、松柏、藺草結合喜氣洋洋大紅花籃與社區30餘位長輩，提早陪社區長輩過新年。

簡活津常受邀出席擔任時尚記者發表會的視覺設計、雜誌主題、造型、品牌宣傳的活動代言與主持，對於生活有獨到的觀點，曾任CHANEL 彗星系列珠寶秀、CHAUMET 珠寶御用花藝師、GUCCI flora 系列特邀花藝講師、 TIFFANY上海 特邀婚禮花藝師、CHLOE 新春發表活動、HEARTS ON FIRE 珠寶花藝師、Marie Claire 雜誌婚禮特輯、PANDORA 活動花藝講師，熱衷生活裡美好事物，除了專精花藝外，喜歡走訪各地或在傳統民俗節慶中找尋藝術的靈感。