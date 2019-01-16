快訊／中國四大主場外交　2019博鰲亞洲論壇3月26登場

▲中國外交部副部長、博鰲亞洲論壇秘書長李保東（中）。（圖／記者蔡浩祥攝）



記者蔡浩祥／北京報導

博鰲亞洲論壇秘書長李保東今宣布，「2019博鰲亞洲論壇」將在3月26到29日於海南博鰲舉辦。延續往年傳統，博鰲論壇是中國四大主場外交之一。今年博鰲論壇以「共同命運、共同行動、共同發展」。

至於中國國家主席習近平是否出席，李保東口風保密到家，僅以「東道國領導人」將發表重要講話表示，稱「正密切溝通，得到積極回復」。

李保東表示，本次論壇，將舉辦50場左右的討論，聚焦五大板塊，分別就開放型世界經濟、多邊主義、區域合作、全球治理、創新驅動、高質量發展和前沿議題等，進行研討。

按論壇日程，28日為開幕式、全會，「東道國」領導人將發表重要講話。同時，兩岸企業家圓桌論壇也照常舉辦。

▲博鰲亞洲論壇2019年年會新聞發布會，今在北京舉行。（圖／記者蔡浩祥攝）



「我們特別突出『開放』這個關鍵詞」，李保東指出，本次論壇，離不開當前國際地區形勢分析，不能空談；去年世界經濟溫和增長、動能放緩，是什麼原因？大家正深入思考原因。

他指出，多邊貿易體制受到嚴重衝擊，國際貨幣組織（IMF）預測，相較去年，今年經濟增速持平，下行阿利還會再增加

除多邊貿易體制，李保東意有所指地表示，從國際地緣政治角度看，大國競爭日益突出，國際熱點問題不時升溫，不確定、不穩定因素增加，廣泛徵求各方意見，對貿易單邊主義、保護主義對世界經濟造成危害，感到非常擔憂。

李保東呼籲，有關國家應推動貿易自由化、國際規則要凝聚國際共識，在這樣背景下，把今年主題卻認為「共同命運、共同行動、共同發展」，希望推動多邊主義、全球治理向前發展；。