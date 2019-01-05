與陸復交後外長首次訪問！　布吉納法索總統：世界只有一個中國

▲王毅出訪布吉納法索，與布吉納法索總統卡博雷進行會談。（圖／翻攝自中國外交部，下同）

大陸中心／綜合報導

西非國家布吉納法索去年5月與我斷交，並與大陸建交。中國外交部長王毅4日前往訪問，由布吉納法索總統卡博雷在首都瓦卡杜古的總統府親自會見。卡博雷重申，布方承認世界上只有一個中國，致力於在一個中國原則基礎上發展和加強同中國的雙邊關係。

根據中國外交部消息，王毅先後與卡博雷與布吉納法索外交部長巴里會面，雙方都對兩國關係進展感到滿意，也對未來充滿信心。王毅表示，這次是中國外交部長首次造訪，具有標誌性意義，去年5月卡博雷總統做出重大決斷，時隔24年重新回到「一個中國」原則的正確立場，這是符合國際共識，順應時代潮流的明智選擇。

▲王毅和巴里。

王毅指出，在復交的半年間，中布關係取得一系列重要進展，卡博雷受邀訪華並首次出席中非合作論壇，兩國元首就推動雙邊關係達成重要共識，簽署了多個重要合作文件，並在各領域全面合作，歷史將證明，中布複交的抉擇完全正確，完全符合布國家和人民的根本和長遠利益。

卡博雷也表示，布方感謝中方為布發展經濟和改善民生給予的幫助，布人民對布中關係的未來充滿希望。感謝中方支援布等薩赫勒國家維護地區和平安全的努力，希望在這方面繼續得到中方支持。願同中方加強溝通，共同維護非洲等發展中國家的利益。