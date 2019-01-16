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日高中教學模型是「真人骨骸」師生嚇傻　「死者」身分待查

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▲ 除了鹿兒島，日本有有4縣市共9間學校發現「真人骨骸模型」。（圖／翻攝自NHK YouTube）

國際中心／綜合報導

日本鹿兒島兩間高中分別在去（2018）年6月及12月，被爆出校內美術課上所使用的頭蓋骨模型，居然是「真人的骨骸」，一度引發熱議。沒想到經相關單位調查後，竟在另外4個縣市共9所高中內，也發現同樣使用到「真人骨頭」的教學教材。

據《讀賣新聞》報導，石川縣教育委員會透露，他們11日在金澤泉丘高中、金澤櫻丘高中、金澤二水高中等3所縣立高中發現了「真人」人體模型，關於這些模型「死者」的詳細身分及狀況都還有待釐清。

金澤泉丘高中副校長正村泉一表示，真人模型是在學校倉庫內所發現，已經有很長的一段時間沒有做為教學工具來使用，「推測校方過去在使用它的時候，也根本不知道這是真人的骨頭。」

除了石川縣，警方也在宮崎縣的1所盲人學校發現了頭蓋骨、手腕以及腳的骨頭；在愛知縣的2所高中內，一樣發現了真人全身模型；至於福井縣的3所縣立高中，則是發現了人類蓋頭骨。再加上2017年曾在大分縣高田高中一個神秘木箱內所發現的頭蓋骨，已經超過10起案例。

▲ 大分縣一所高中早在2017年，就發現頭蓋骨。（圖／達志示意圖）

宮崎市盲人學校的校長別府宗光指出，學校設有醫學科，可以讓學生考取專業的職業資格，像是針壓穴位按摩師。因此會在課堂上使用人體模型，不過被發現是「真人」的這些人體模型是從上個世紀50年代左右的「昭和時代」就流傳下來的了，過去課堂上也使用過，「依照警察的說法，如果是以正當管道獲得的人骨模型，那麼在刑法上不會有問題。接下來我們會與縣教育委員會持續討論，決定之後的處理方式。」

對於一系列的「人骨模型」事件，不少師生都感到惶恐不安，不過順天堂大學醫學系教授坂井建雄提到，以前就有不少大學的醫學系會贈送骨骸給歷史悠久的學校，當作教學方面的正當用途，因此其實不必特別感到奇怪。佐賀縣一所學校的助教久保善智則補充，「醫學是一門尊嚴生命的科目，我們能夠讓學生從這些模型中，感受真實的東西，學習尊敬死者，這是相當重要的。」

日本文部科學省教育課程科也對此回應，這些骨骸的確都是以正當方式取得，因此今後不會再進行全國性的校園調查，目前這些發現「人骨模型」的學校中，有部分已經將骨骸轉交給警方處理，有些則是選擇繼續保管，也有些學校已經讓 「死者」入土。

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關鍵字：人骨模型,石川縣,宮崎縣,鹿兒島,日韓要聞

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