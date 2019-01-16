洗手突陷入無限輪迴窘境！「三合一洗手台」神設計讓網笑翻...

▲日本網友日前到「三合一洗手台」洗手 。（圖／翻攝自「FW“PON」推特）

國際中心／綜合報導

為了配合民眾忙碌的生活步調，日本時常會設計出一些貼心、人性化的器具或設備，像在有些地方的廁所內，就有著集「水龍頭、給皂機、烘手機」為一體的「三合一洗手台」，讓民眾不必因洗手步驟而特別移動。不過有網友PO文表示，這樣的方便設計因感應過於靈敏，常讓他陷入「手永遠洗不完」的尷尬處境中。

▲ 把手浸溼後，伸向左側就能接取泡沫搓手，乍看之下超級方便 。（圖／翻攝自「FW“PON」推特）

日本網友「FW"PoN」13日在推特上傳了一段影片，畫面中只見他站在「三合一洗手台」前，先是將左手伸向右側的類似「水龍頭」的出水口浸溼後，接著伸向左側類似「給皂機」的出水口接取泡沫，接著開始在手掌上搓開，等到清潔的差不多後，又將手伸回右側出水口，沖洗掉泡泡，影片直到這裡都還相當正常，沒有看出任何異狀。

沒想到就在「FW"PoN」準備進行最後一個步驟，正要將手伸向洗手台正前方的「烘手機」熱風出口時，左側的泡沫出口似乎是感應到了有手正在靠近，居然又準確地把泡沫噴在他的手背上，讓他當場傻眼，就這樣無奈的迎接「永無止盡輪迴」的洗手模式。

▲ 洗完後，「FW“PON」將手伸向正前方準備烘手，沒想到左側出水孔再次噴出泡沫，讓他陷入「無限輪迴」洗手模式 。（圖／翻攝自「FW“PON」推特）

這段逗趣的影片被上傳到推特後，不到3天就引起了網友廣大回響，獲得超過9萬次轉發，23萬人喜歡和58萬則留言。網友們紛紛在下方表示，「這實在是好笑了吧！我直接大聲地笑了出來」、「我可以看見這是個無限循環的未來」、「這是全自動的污垢識別系統，一定是因為你沒有洗乾淨，讓它憤怒了，所以叫你在好好的洗一次」、「它居然是這樣斜斜的噴出來」、「你中了敵人的陷阱了」、「這下你可以更仔細的洗一次手，無非是設計者的一種善意」、「你害怕無限循環嗎？」