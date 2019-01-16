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iPhone 11又有新渲染圖　三後鏡頭「中央尷尬對齊」

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▲▼iPhone 11新渲染圖，三後鏡頭「中央尷尬對齊」。（圖／翻攝自9to5mac網站）

▲iPhone 11新渲染圖，三後鏡頭「中央尷尬對齊」。（圖／翻攝自9to5mac網站）

記者邱倢芯／綜合報導

雖然現在也才2019年1月中旬，距離下一代iPhone問世約還有8個月的時間，但已有許多新iPhone的傳聞出現。先前才傳出iPhone 11將會搭載三鏡頭，再加上閃光燈後整體造型變成歪斜的「四筒」；近期又傳出iPhone 11的後置鏡頭配置將變成三顆鏡頭在中央對齊，乍看之下有點像一塊黑色OK繃貼在上面。

統整上述兩個傳聞，iPhone 11擁有三顆後鏡頭的可能性相當高，只不過在於位置的配置有許多不同傳聞。根據最新的傳聞指出，iPhone 11的鏡頭會像是一塊OK繃貼在背蓋上側的中央處，但也有人認為鏡頭外型較類似藥丸。

根據渲染圖顯示，新iPhone的三鏡頭將會以橢圓形形狀包在一起，而相機閃光燈將從原本獨立的孔，變成環繞在中間鏡頭上的一個環；而麥克風將可能塞在中間鏡頭的下方。

且除了鏡頭配置之外，此一渲染圖也顯示出iPhone 11螢幕可能的設計變化，未來新iPhone可能將擁有更窄的邊框之外，前置鏡頭（瀏海）可能會變得較iPhone XR、iPhone XS與iPhone XS Max來得更小。

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關鍵字：iPhone 11,四筒,瀏海

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