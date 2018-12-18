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華為推出nova 4　沒有瀏海、左上角挖了一個洞

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▲▼華為nova 4。（圖／翻攝自華為官網）

▲華為nova 4。（圖／翻攝自華為官網）

記者邱倢芯／綜合報導

華為昨（17）日宣布發布了nova 4手機，與三星所釋出的Galaxy A8s一樣，不但「剪去了瀏海」，且nova 4也在螢幕左上角處挖了一個小洞，作為前置自拍鏡頭；華為並將此一設計方式稱之為「自拍極點全面屏」。

據了解，華為nova 4透過此一打洞設計，帶來了91.8%的螢幕占比；且華為強調，nova 4的前置鏡頭較其他廠商的洞來得更小。且當手機螢幕關閉，獲釋螢幕顯示黑暗模式時，此一O形小孔幾乎可完全隱藏。

根據官方資料顯示，nova 4螢幕尺寸為6.4吋，解析度為2,310 x 1,080，作業系統採用Android 9.0；其搭載了麒麟970處理器，前置自拍鏡頭為2,500萬畫素，而後鏡頭則是採用了3鏡頭的設計方式，分別為4,800萬畫素、1,600萬畫素超廣角、200萬畫素；電池容量為3,750mAh。

華為nova 4預計在12/27於中國上市，共有蜜語紅、蘇音藍、貝母白、亮黑色等4種顏色可供選擇；在中國nova 4分為標配與高配兩種不同鏡頭配置的版本，售價分別為人民幣3,099元與3,399元，換算成台幣約為13,428元與15,182元。不過目前仍不確定台灣是否會引進。

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關鍵字：華為,nova 4,瀏海,Galaxy A8s

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