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新iPhone規格再曝光　分析師：有望支援Wi-Fi 6技術

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▲iPhone。（示意圖／CFP）

▲國外科技網站爆料，今年將推出的新iPhone有望能支援新一代Wi-Fi 6的技術。（示意圖／CFP）

財經中心／綜合報導

又有新iPhone的傳聞被爆出了！國外科技網站報導指出，今年將推出的新iPhone有望能支援新一代Wi-Fi 6的技術

科技網站《MacRumors》指出，巴克萊分析師Bla​​ine Curtis在CES總結報告中表示，蘋果今年新推出的iPhone有望支援新一代的Wi-Fi 6技術，據了解，Wi-Fi 6 又稱802.11ax，是下一代的Wi-Fi標準。

報導指出，今年美國CES展上已經有許多Wi-Fi 6的產品展出，未來在人多的場合，例如體育賽事、演唱會等密集場合，Wi-Fi 6將能提供更好的性能，且提高了電源效率，相對較省電。此外，5G技術也即將進入市場，各家智慧型手機廠商都摩拳擦掌要推出相關產品，但有傳言指出，蘋果今年仍將不會推出支援5G技術的iPhone

《華爾街日報》日前也引述知情人士說法指出，蘋果今年能將推出3款新機，iPhone XS及iPhone XS Max更新版預計搭載有機發光二極體（OLED）螢幕，其中大螢幕的iPhone XS Max有望升級成3鏡頭相機，至於iPhone XR更新版仍會繼續沿用LCD螢幕，可能也會採取雙鏡頭。

市場也傳出蘋果有意在今年全面刪除3D Touch的功能，想藉此降低生產成本，先前就曾提到3D Touch的零組件大約10美元，不過也有另名消息人士表示，壓力觸控感測功能也可能保留，引發各界高度關注。

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關鍵字：蘋果,分析師,iPhone,Wi-Fi 6,3D Touch,三鏡頭,OLED,LCD

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