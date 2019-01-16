陳思宇志工遭掌摑...柯文哲譴責　何志偉：呼籲選舉回歸理性

▲何志偉雙連市場掃街。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

「柯家軍」立委補選候選人陳思宇15日下午到士林百齡國小拜票，一名自稱綠營支持者的男性民眾狠打陳思宇志工巴掌。陳思宇受訪時激動哽咽，台北市長柯文哲也發文譴責暴力，民進黨候選人何志偉16日表示，「我長期秉持不攻擊、不抹黑、不要借題發揮原則，選舉應該回歸到相對的理性、相對的尊重。」

15日下午陳思宇與競選團隊到百齡國小拜票，一名自稱綠營支持者民眾突然出現干擾，還要搶陳思宇發送給民眾的爆米花，志工前去阻止，去遭對方反手狠甩，臉部留下大片紅腫，攻擊民眾向警方供稱是因為不滿台北市長柯文哲取消重陽敬老金1500元才會上街抗議。

陳思宇受訪時表示，看到志工表情驚恐，已經跟家屬表示希望讓她先返家休息，也取消晚間行程。志工遭攻擊，陳思宇激動落淚，她強調，面對志工家屬她非常不好意思，「我看都不敢看他們，拜託大家，還給我們乾淨選舉，不要再尾隨、撕海報、暴力相向，如果是針對我，就算我落選，我都不允許這種情況發生。」

柯文哲15日晚間轉發陳思宇臉書貼文，內文強調，「不管你的立場是什麼，支持的政策是什麼，使用暴力就是不對，更何況是對著手無寸鐵的志工。」文中更標記「譴責暴力」。

施暴民眾自稱是綠營支持者，何志偉16日出面受訪時表示，自己長期秉持不抹黑、不攻擊、不要借題發揮的原則，自己的志工都有發背心，每一個志工是誰都很清楚，他也呼籲選舉應該回歸到理性論述，才是民主本質。對於柯文哲的發文他也表示認同，「選舉本來就應該回歸到理性、尊重民主多元的價值。」

何志偉16日一早到雙連市場掃街拜票，立委吳秉叡、議員陳怡君也現身力挺，面對國民黨對手陳炳甫要找韓國瑜等大開站台，何志偉回應，每個團隊都有自己的步調，他能做的就是勤跑基層，盼選民給予支持，讓他把基層的聲音帶入國會。