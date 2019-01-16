一個眼神就能知道你在說謊！陸公佈公安影片「黑科技」

▲大陸可透過人工智慧與監控，進行各種監測和管理工作。（示意圖／視覺中國）

記者馬叔安／綜合報導

中電科集團在2018年下旬，發佈了在人工智慧在公安視頻大數據分析領域的研究成果，其中包括點位人流量分析、人員異常行為智能預警、無感知情緒監測分析等，可以掌控人群密度、是否有打架行為與嫌犯測謊等方面，公安部門期望在大陸各地建設一張立體化的社會治安防控體系網。

中電科集團在2018年10月18日於《中國·南京智慧公共安全高峰論壇》上發佈了其最新的研究成果：

視頻點位人流量分析，也就是透過深度學習和電腦視覺技術，即時統計監控影像中的經過人數和擁擠的情況，或是針對人員密集的場所，建構群體聚集分析。換言之，一個路口的即時人流量、密度以及人群的行走速度，都可以有效掌握。

▲大陸可利用人工智慧判定特定地區人潮，圖為位於北京中關村的「食寶街」。（圖／記者蔡浩祥攝）

禁入區域異常入侵預警，系統通過運用學習人體特徵和動作，能發現並標記人員位置，當有人入侵禁止區域或是有異常行動時，就能及時發出警告。

人員異常行為智能預警，通過構建行為運動分析模型和行人姿態分析模型，智能分析判斷出行人是否有快速運動、打架鬥毆等異常個體和群體行為，及時向後台發出預警信息。

劇烈揮手求救識別，利用系統學習人體姿態識別技術，判斷人員向鏡頭的劇烈揮手動作，當有人遇害向鏡頭揮手時，就可以即時通之後方工作人員。

外觀線索識別技術，利用某一監控下的行人圖像，可以在其它不同場景、光線、視角下的影片中準確搜索，並勾勒出其行動軌跡，搜索準確率可以達到90%，可以用於跟蹤嫌犯，或是協助子女或親人走失的家屬。

攜帶物體識別技術，針對特定場所的需求，當有人攜帶敏感物體時，系統會及時預警。

網路直播敏感信息監測系統，智能辨識直播中的敏感訊息，節省9成以上的審核人立。

▲大陸可透過人工智能監視直播中的敏感訊息。（示意圖／翻攝自大陸《澎湃新聞》）

審訊場景的無感知情緒分析，通過在審訊過程中，犯人的小動作、細微表情、眼神活動的變化，以及動態心率，犯段嫌犯是否說謊。

據中商產業研究院統計，2018年大陸國內安防市場規模將達到人民幣7452億元，2020年預計將接近1萬億元。而在《關於加強公共安全視頻監控建設聯網應用工作的若干意見》中，提出到2020年，基本實現全預覆蓋、全網共用、全時可用、全程可控。

集團網站指出，中國電子科技集團有限公司（中文簡稱中國電科，英文簡稱CETC）是在原信息產業部直屬的46家電子科研院所及26家全資或控股公司基礎上組建而成，於2002年3月1日正式掛牌運營，主要從事國家重要軍民用大型電子信息系統的工程建設，重大電子裝備、軟體、基礎元器件和功能材料的研製、生產及保障服務。