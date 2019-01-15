香港51款餅乾驗出基因致癌物！　無印良品等知名伴手禮均上榜

▲ 港府消費者委員會指出，受檢驗的零食全部屬於「高糖」或「高脂」，而近90％樣本驗出基因致癌物。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

大陸中心／綜合報導

港府消費者委員會近期測試了香港市面上58款餅乾、蛋卷等零食，結果顯示，近90％樣本（51款）驗出基因致癌物，其中許多款是觀光客喜愛選購的知名伴手禮。在「非預先包裝」或「獲豁免營養標籤」的樣本中，日本品牌「無印良品」（MUJI）的「燕麥酥餅/榛果」（Oats Crunch Sable Hazelnut），驗出的3種基因致癌物含量都最高。

港府消費者委員會指出，受檢驗的零食全部屬於「高糖」或「高脂」，而同時是高糖和高脂的則有46款。此外，46款附有營養標籤的樣本中，有29款的營養素含量與標示的差距超過規定限肚，最嚴重一款中，標籤顯示每100克含7.3克糖，但測試結果卻高達22.6克，兩者相差210％。

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這次測試的58款餅乾中，包括46款附有營養標籤的預先包裝樣本、12款屬非預先包裝或獲豁免營養標籤的預先包裝樣本，當中有8款是蝴蝶酥／千層酥、3款為杏仁條、9款蛋卷、9款牛油餅乾、11款巧克力口味餅乾，以及及18款其他口味的餅乾。測試項目包括，樣本的防腐劑、抗氧化劑、污染物以及營養素含量，同時，比較樣本營養標籤的準確程度。

多款樣本含有環氧丙醇（glycidol）、丙烯酰胺（acrylamide）及氯丙二醇（3-MCPD）這3種污染物；其中，環氧丙醇和丙烯酰胺屬於基因致癌物。聯合國糧食及農業組織（FAO）等專家指出，不能為這些物質訂定安全攝取量，建議攝取越少越好。

51款樣本污染物含量最高前10名：評分越低，污染物越多。

1. 無印良品 Oats Crunch Sable Hazelnut（3星）

2. LU Palmito L'Original - Sweet Dry Biscuit（3.5星）

3. 御品皇牛油蛋卷（3.5星）

4. 元朗榮華 榮華蛋卷（3.5星）

5. Morinaga Chocochips Cookie（3.5星）

6. 桂格燕麥曲奇（提子）（3.5星）

7. 泰昌餅家 蝴蝶酥（4星）

8. 金御膳 雞蛋卷（4星）

9. 百邦 Petit France Butter Cookie（4星）

10. Sainsbury's Taste the Difference - Quadruple Belgian Chocolate Cookies（4星）

7款不含基因致癌物的餅乾

· 珍妮泰迪（聰明小熊）奶油花曲奇（牛油花）

· ICookie Follow Your Heart 擠花牛油曲奇

· 東海堂 牛油曲奇

· Blesscuit Bakery Passion Fruit and Mango Cookies

· Crostini 紅莓榛子曲奇

· 曲奇童話 野莓曲奇

· 榮光創意手工曲奇 Glory Bakery 燕麥提子