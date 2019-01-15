快訊／不滿敬老1500元遭取消！陳思宇拜票志工遭「狠甩巴掌」

記者蔣婕妤／台北報導

「柯家軍」立委補選候選人陳思宇15日下午到士林百齡國小拜票，不料卻碰上抗議民眾，一名自稱綠營支持者的男性民眾狠打陳思宇志工巴掌，目前陳思宇團隊志工前往新光醫院驗傷、打人民眾則被警方帶回士林後港派出所。

據了解事件發生在下午四點多，陳思宇與競選團隊到百齡國小拜票，一名自稱綠營支持者民眾突然出現狠打志工巴掌，他向警方供稱是因為不滿台北市長柯文哲取消重陽敬老金1500元才會上街抗議，陳思宇辦公室表示目前情況還在了解中。

拜票發生衝突，陳思宇議員父親陳建銘臉書發文怒指，「孰可忍孰不可忍。撕毀海報恫嚇志工本已不想追究，連志工們在百齡國小門口發爆米花給下課小朋友也被暴力相向！！志工現由同仁帶往醫院驗傷，施暴者現由警方帶回後港派出所偵訊。嚴正譴責選舉暴力。」

立委補選戰剩下不到兩週，白綠藍候選人陳思宇、何志偉、陳炳甫對戰進入最後衝刺階段。陳思宇15日早上到士林文林路市場掃街拜票，過程中她感嘆，這場選舉自己一個女生被兩個男生欺負，競選海報三不五時被撕裂、擔心正當選舉被打壓、出去被攻擊，看到同仁士氣受影響讓她很不捨。何志偉受訪時則強調，自己選舉早就定調不攻擊、不騷擾，打得是「政績牌」。

何志偉競選團隊發出聲明回應，對於指控，我們沒有必要也沒有任何理由去做這類行為，相信民眾自有公評。台灣是民主自由的國家，呼籲理性尊重多元聲音。