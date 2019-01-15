警民齊心總動員　宜縣民安心過好年

▲▼宜蘭縣長林姿妙召開「2019年加強重要節日安全維護工作協調會」，要讓宜縣民安心過好年。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

往年春節期間執行的「春安工作」，自2017年起更名為「加強重要節日安全維護工作」，而2019年的加強重要節日安全維護工作，自1月28日22時起至2月11日24時止，為期15天。為使民眾歡渡春節，宜蘭縣長林姿妙邀縣內各行政機關、友軍單位、民力單位及民間團體，召開「2019年加強重要節日安全維護工作協調會」，確定春節工作內容及重點。

宜蘭縣警局表示，春節連假期間，警方在治安及交通工作不打折扣，並將「掃黑、緝毒、打詐」列入重點項目，協調各項維安力量，以更智慧、更有效的方式執行本工作，貼近民眾年節需求，並依轄區治安與交通特性、地方需要，常態化及在地化整備警政工作，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，置重點於犯罪預防、交通疏導與為民服務，讓全縣民眾過一個順遂、如意的春節假期。

縣警察局長吳坤旭說，為解決春節交通可能產生壅塞情事，造成縣民出遊不便，於會上更提出「交通快打」創新策略，要求各警察分局規劃警力編制，針對壅塞路段即時反應、快速到崗，立即排除堵車情事，以有效維護人、車流暢行。

縣長林姿妙在14日召開的「2019年加強重要節日安全維護工作協調會」，是感念警察辛勞，更提前包個大紅包給每位警察同仁，並於協調會上決議，大年初1至元宵節期間，宜縣員警持服務證至本縣管轄場館及風景遊憩區（如蘭陽博物館、宜蘭美術館、宜蘭設置紀念館、歡樂宜蘭年、冬山河親水公園、武荖坑風景區等處），可享免費參觀。