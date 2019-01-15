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家政業薪資大漲30%！　「兼職擦玻璃」年前月入5萬台幣

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▲▼家政。（圖／央視）

▲家政從業人員綜合能力仍需提升。（圖／央視）

大陸中心／綜合報導

隨著春節將至，大陸家政服務行業的需求迎來了高峰，但市場出現了約3000萬的用工缺口。在此情況下，在最近一個月內，北京的家政、外賣等行業薪資漲幅達10%至30%，山東也出現「兼職擦玻璃」月收入可過萬（人民幣，下同）的風潮。此外，勞動力回流的趨勢越來越大，2011至2016年的外出農民工增速從3.4%降到0.3%。

目前大陸約有4億名藍領，服務業人員就佔了80%左右，但市場對服務業的需求端仍在持續擴大。以家政服務業為例，大陸目前家政從業人員超過2000萬人，而需求量超過了7000萬戶。按照每位家政人員每天服務2戶到3戶家庭計算，家政市場的供需缺口達1000萬到3000萬人。

▼大陸所需的家政人員以清潔類為主。（示意圖／CFP）

▲▼大掃除，清潔劑，吸塵器，擦地板示意圖。（圖／CFP）

據《央視》報導，北京一家家政公司日前舉辦「雙選會」，即找保潔或保姆的用戶與家政服務人員坐到一起，相互選擇。當天現場家政服務人員來了400人，但有需求的用戶卻來了超過600人。

一名王姓家政人員表示，「春節這邊我們公司人手就非常緊張，客戶也說手裡缺少阿姨（家庭清潔員），春節前後的工資是7600元（人民幣，約台幣3.5萬元），挺滿意的。」

王女士還透露，自己從業已經有十年時間，過去1小時的報酬只有5元，現在達到了40元左右，有時候還會有時薪60元的工作。

▼「雙選會」活動現場。（圖／央視）

▲▼家政。（圖／央視）

擦玻璃成清潔服務的熱門項目

據《齊魯晚報》報導，居民生活服務的平台「e城e家」人員表示，近一個月內，擦玻璃的單量佔所有家政服務項目量近半數，很多小型家政公司一天4、50單的業務中，有接近一半的業務是擦玻璃，同時，抽油煙機、熱水器等清洗業務也不斷增加。

據報導，多位家政從業人員表示，一個人的話，一天差不多能擦兩家左右，日收入也就在400元左右，但如果趕上周末工作多的時候，一天收入能達到五六百元，「春節前這一個多月，大概能抵平時2、3個月賺的錢。」

此外，外賣行業也出現了人力短缺。北京某外賣送餐站點的站長表示，幾乎每天都要根據人員流動情況，進行排班調配，返鄉的人員有70%左右，留在北京的三成人員要負責春節值班，「車票也緊張，可能年前他們就提前回了。」

▼一清潔人員在公寓擦玻璃。（示意圖／視覺中國）

▲▼陝西,于森,擦玻璃。（圖／視覺中國）

勞動力「回流」已成趨勢

除了今年服務業人員缺口擴大，勞動力返鄉的趨勢也明顯加劇。大陸國家統計局數據顯示，外出農民工增速從2011年的3.4%回落到2016年的0.3%，其中，2017年安徽外出人口回流8.5萬人，湖北省流出人口比上年減少6萬人。

據報道，一名北京外賣送餐員決定，過年返鄉後就不再回北京，因為老家山西省文水縣也流行起了外賣，「老家那邊送外賣也能賺三到五千元，到外地還得漂泊，媳婦孩子家裡老人也照顧不上。」

擁有同樣想法的還有在北京做了十幾年清潔人員的孫秀艷，她十几年前還是黑龍江鶴崗的一名下崗（退下工作崗位）女工，如今已經成為月收入過萬的「金牌阿姨」。孫秀艷打算回家鄉開拓市場，成立自己的家政服務團隊，「現在正在做合伙人的這些兄弟姐妹們，也都在相繼報名回家鄉發展。」

儘管回家鄉後工作收入會有一定程度的降低，但是孫秀艷更看重性價比，「家鄉市場需求也很大，現在的人特別會生活，團隊員工賺4、5千元他也滿足，因為他的家就是在那，生活成本也少，離親人也近。」

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關鍵字：漲工資,家政,家政業,清潔工,打掃人員,保潔,保姆,服務業,擦玻璃

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