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廖鎮漢給微風南山打90分　服務業永遠有成長空間

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圖文／鏡週刊

台北信義商圈商機無限，號稱全球百貨密度最高的商業區，是百貨業者必爭之地。微風繼松高、信義店之後，南山店也將於1月10日開幕，董事長廖鎮漢笑說，希望未來可以越來越精采。

近10年，台北信義計畫區飛快發展，光是世貿101至市府2個捷運站中間，就有10多個百貨餐飲商場，可說是全球百貨商場密度最高的地方。

幫微風南山打90分　廖鎮漢：服務業永遠有成長空間

幫微風南山打90分　廖鎮漢：服務業永遠有成長空間

身為精品百貨的微風集團也積極布局，繼松高、信義店之後，南山店也即將開幕。微風南山前身為台北世貿二館，2012年由南山人壽取得50年地上權，總投資金額超過450億元，預計興建購物廣場、辦公空間與公共展覽空間，其中，購物商場部分由微風廣場經營，並引進日本鐵道購物商場品牌atré。

按規畫，微風南山為地下2樓至地上7樓，結合精品、流行服飾、雜貨、異國美饌佳餚，46~48樓高樓層為天際餐廳與酒吧，裡面有超過30%台灣首店獨家新品牌、2,222坪全亞洲最大超市，還有5D飛行劇院。

而一向以餐飲比重較高的微風，這次南山店也引進眾多品牌，包括LVMH集團旗下酒吧CÉ LA VI、巴菲特最愛牛排smith & wollensky與CHEF CLUB等，以及香港煲仔飯第一品牌「陳興發興記菜館」、Blue Bottle Coffee藍瓶咖啡也都進駐微風南山。

幫微風南山打90分　廖鎮漢：服務業永遠有成長空間

幫微風南山打90分　廖鎮漢：服務業永遠有成長空間

微風集團策略長廖曉喬說，微風旗下每個館都有不同的定位，「我們將微風南山定調為世外桃源，而不只是華麗的商場。」因此請來花藝美學大師凌宗湧，以自然、日常、美學為主題，設計出「空中花海」名為「花饗」的藝術作品，還有瑞士藝術家創作的畫作「Breeze」，希望給消費者不同的消費空間，期待大家可以在這裡待上一整天。

董事長廖鎮漢也說，當初決定做微風南山，就想把最不一樣的東西放進來，剛好atré要來台，雙方便搭上線，此外，南山店還有全亞洲最大超市，可以現場買、現場煮、現場吃，除了引進獨家美食和櫃位，還有5D電影院，「這些都是大家一起努力所以才能達成，希望未來可以越磨越精采。」

面對市場競爭激烈、景氣不佳等問題，廖鎮漢表示：「大家起跑點都一樣，想要吸引消費者，就得端出不一樣的牛肉，任何行業都有它的成長空間在，只要有心，看怎麼打動消費者的心。」而他為即將開幕的微風南山打90分，「因為服務業沒有100分，永遠都有成長空間！」

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關鍵字：鏡週刊,廖鎮漢,微風南山,服務業,百貨

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