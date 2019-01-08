手刀快搶！亞航釋出190萬個促銷機位　飛宿霧888元、大阪1388元

▲亞航airaisia。（圖／AirAsia提供）

記者賴文萱／台北報導

亞洲低成本航空領導品牌AirAsia 8日宣布為迎接新的一年到來，即日起於官網及手機APP推出190萬個促銷機位。促銷航線包含集團內飛行超過130個目的地，包含最近台灣人熱愛前往浮潛的宿霧，單程未稅僅要888元起，新開賣的日本航點：台北-名古屋、台北-大阪，單程未稅僅要1,388元起等。

促銷日期：即日起至2019年1月20日

出發日期：即日起至2019年7月31日

促銷航線（新台幣單程未稅價，AirAsia官網及手機app皆可預訂，BIG會員也可利用BIG點數兌換）

♦日本

台北-名古屋 1399 起 （出發日期只到3/30前）

台北-大阪 1388 起

♦亞洲

台北-吉隆坡 1488 起

台北-沙巴 1188 起

台北-馬尼拉 1388 起

台北-宿霧 888 起

台北-清邁 1838 起

台北-克拉克 988 起

高雄-馬尼拉 1088 起 （出發日期只到3/30前）

高雄-吉隆坡 1388 起

♦大洋洲

台北-澳洲 3785 起

高雄-澳洲 4185 起

♦美國

台北-夏威夷 8111 起

▲亞航Airasia今年2/1開航台北-名古屋。（圖／記者賴文萱攝）

AirAsia馬來西亞航線則推出：台北-沙巴、台北-吉隆坡、高雄-吉隆坡，單程未稅1,188元起；同樣也是新航點的台北-清邁，單程未稅1,838元起。 而其他菲律賓的航點也都相當便宜，台北-克拉克單程未稅988元起。其中AirAsia唯一一條美國航線：夏威夷，從台北飛往大阪轉至夏威夷，單程未稅只要8,111元起。

AirAsia集團副首席執行長Bo Lingam表示，我們很開心能以這個大規模促銷迎接2019，新的一年還有很多的未知和憧憬，但我們想傳達給乘客的是，他們可以利用這次促銷的優惠價格規劃這一年的旅行。

預訂航班的同時，若同時預訂Santan機上餐點：照燒雞飯+沙拉+點心的套餐組，僅需馬幣23元（約新台幣160元左右）。