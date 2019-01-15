2018年陸GDP數據出爐！首個加入「9萬億俱樂部」的是...

▲多省市2018經濟規模邁上新台階。（圖／達志／示意圖）

大陸中心／綜合報導

2019年大陸省級地方兩會陸續召開，截至14日，已有西藏、北京、福建、新疆等10個省區市在兩會上發佈2018年當地經濟成績單。其中，北京GDP首次突破3萬億（人民幣，下同），成為第二個超過3萬億元的城市；江蘇則首次邁入「9萬億俱樂部」大門。從經濟增速來看，西藏以10%左右增速傲視群雄。

▼北京市兩會開幕會於14日早舉行。（圖／北京市人民政府）

北京GDP破3萬億

繼上海於2017年成為大陸第一個GDP跨過3萬億門檻的城市後，北京2018年也成功突破。北京市市長陳吉寧14日在作政府工作報告時指出，初步統計，北京全市地區生產總值比上年增長6.6%左右。

安徽2017年GDP總量為2.75萬億，2018年還是與3萬億目標失之交臂。安徽省省長李國英在作政府工作報告時指出，2018年全省生產總值預計為2.97萬億元，增長8%以上。

▲江蘇市市貌。（圖／CFP）

江蘇9萬億俱樂部開張

江蘇省省長吳政隆在政府工作報告中指出，2018年江蘇經濟運行保持在合理區間和中高速增長，預計地區生產總值增長6.7%左右，總量達9.2萬億，超過全球第13大經濟體澳大利亞，這是江蘇GDP總量首次超過9萬億元。

廣東則在後面逼緊緊，2017年GDP達8.99萬億元，連續29年居中國首位，其2018年GDP總量超過9萬億元的可能性極大，至於是否超過10萬億大關則成為一大懸念。目前，廣東官網尚未公佈具體數據。

四川躋身「4萬億群組」

四川省省長尹力在作政府工作報告時指出，2018年四川預計全省地區生產總值超過4萬億元，增長8%。

「4萬億群組」此前的成員有河南，2017年省GDP總量達到44988.16億元，2018年GDP會否再進一步突破5萬億成為一大看點，目前官方尚未公佈具體數據。

在經濟增速上，西藏仍以兩位數的GDP增速笑傲群雄。西藏政府工作報告指出，預計全區地區生產總值突破1400億元，增長10%左右。

▼西藏將緊盯農村居民人均可支配收入增長13%以上的目標 。（圖／CFP）

多地下調2019年GDP增長目標

《中新社》指出，從各省份設定的2019年GDP增速預期目標來看，西藏、四川、河北等地與2018年增長目標持平。西藏2019年GDP增速目標為10%左右，四川2019年GDP增長目標是7.5%左右，河北2019年GDP增速目標是6.5%左右，均與2018年增長目標持平。

但不少省份2019年GDP增速目標有所調低。北京由去年的6.5%左右調整為6%-6.5%；天津2019年GDP增速目標為4.5%左右，較去年的5%有所下調；安徽去年的8%以上調整為7.5%-8%；江蘇則為6.5%以上，較2018年的7%以上有所下調。