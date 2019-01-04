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兩岸2018爆542次規模3以上地震　花蓮「晃1次」拉升台灣地震活絡度

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▲▼16日地震發生後，興文縣周家鎮震感強烈，一農戶外牆發生坍塌。（圖／視覺中國）

▲16日地震發生後，興文縣周家鎮震感強烈，一農戶外牆發生坍塌。（圖／視覺中國）

大陸中心／綜合報導

中國地震台統計，2018年兩岸共發生542次規模3以上地震，「地牛翻身」熱點包括台灣、新疆、西藏、四川、雲南等地；大陸各省分地震頻次偏低、強度偏弱，但台灣及附近海域發生地震活動水平，與2017年相比有所增強，最主要的原因就是2月6日發生的花蓮強震拉抬整體數據。

根據《中新社》報導指出，2018年全球共發生119次規模6以上地震，與2017年相比，活動明顯增強；其中，兩岸共發生542次規模3以上地震，其中規模3.0到3.9共363次，規模4.0到4.9共148次，規模5.0到5.9共26次，規模6.0至6.9共5次，7.0級以上0次。

▲▼2018年全國3級及以上地震分佈圖（四級以上紅色標註）。（圖／翻攝自微博／中國地震台網）

▲2018年兩岸3級及以上地震分佈圖（四級以上紅色標註）。（圖／翻攝自微博／中國地震台網）

若按照地震發震次數進行統計，兩岸地震最多的前五名，依次為台灣、新疆、西藏、四川、雲南。2018年，台灣共發生67次規模4以上地震，規模4.0到4.9共52次，規模5.0到5.9共10次，規模6.0級以上5次，最大地震是2月6日在花蓮縣附近海域發生的6.5級地震，造成統帥大飯店大樓一、二樓倒塌，「雲門翠堤大樓」呈現嚴重傾斜。中央氣象局地震測報中心指出，2018年的地震活動個數增加，最主要在於2月6日花蓮強震拉抬數據造成。

新疆2018年共發生198次規模3以上地震，包括158次規模3.0到3.9地震，36次規模4.0到4.9地震，4次規模5.0到5.9級，最大地震是9月4日在新疆喀什地區伽師縣發生的規模5.5地震。

▲▼2018年，雲南共發生三級以上地震44次。（圖／翻攝自微博／中國地震台網）

▲2018年，雲南共發生三級以上地震44次。（圖／翻攝自微博／中國地震台網）

西藏則有87次規模3以上地震，其中3.0到3.9共53次，4.0到4.9共31次，5.0到5.9有3次，最大地震是12月24日在西藏日喀則市謝通門縣發生的規模5.8地震。

2018年，四川共發生三級以上地震51次，其中3.0到3.9級43次，4.0到4.9級6次，5.0到5.9級2次，6.0級以上0次，最大地震是12月16日在四川宜賓市興文縣發生的5.7級地震。

快訊／雲南普洱市墨江縣附近發生5.6級左右地震

▲雲南普洱市墨江縣附近發生5.6級左右地震（圖／翻攝自微博／中國地震台網）

最後雲南則是有44次規模3以上地震，其中3.0到3.9共32次，4.0到4.9為9次，5.0到5.9共3次，最大地震是9月8日在雲南普洱市墨江縣發生的5.9級地震。

根據統計資料顯示，2018年，中國共發生16次5級以上地震，明顯低於1950年以來年均24次的平均水平，且2015年以來連續4年維持低頻次狀態。不過雲南地震活動強度卻呈現增加趨勢，雲南2018年發生5級以上地震3次，與2017年相比，數量和強度均有增加。

從全球範圍看，2018年共發生119次規模6以上地震，其中規模6.0到6.9共101次，7.0到7.9共16次，規模8.0以上2次；與2017年相比，2018年全球地震活動明顯增強。

▼近五年全球規模6以上地震次數。（圖／翻攝自微博／中國地震台網）

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關鍵字：地震,中國地震台,四川,雲南,新疆,西藏

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