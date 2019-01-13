長照需求增加　保險局教戰2大重點買對長照險

▲我國邁入高齡化，長照需求大增。（圖／記者季相儒攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

隨著我國高齡化趨勢加劇，許多民眾已經有意識要先準備未來長照保障。但保險局提醒，民眾挑選長照險前，一定要先了解保單條款內所謂「長照」的定義，並留意申請保險金應具備的文件及免責期間，才不會發生理賠爭議。

為因應高齡化社會的老年長期照護需求，許多消費者會購買長期照顧保險，為長期照顧風險預做準備。保險局指出，依照「長期照顧保險單示範條款」，被保險人一旦符合契約條款約定的「長期照顧狀態」，不論造成該狀態的原因(疾病或傷害)為何，保險公司就應該依約給付「長期照顧一次保險金」或「長期照顧分期保險金」。

保險局建議，民眾在投保險，最好留意2大重點，避免日後因認知不同而衍生爭議：

1.保單內「長期照顧狀態」定義：長照險「長期照顧狀態」，是指被保險人符合契約條款約定的生理功能障礙，或認知功能障礙之一者。民眾投保前應該向保險公司充分請教、瞭解相關名詞定義。

2.申請保險金應具備文件及免責期間：每家保險公司針對不同的長照給付項目，在條款中明定受益人申請時應檢附的文件可能不同；且長照險通常都訂有免責期間，指被保險人從符合「長期照顧狀態」起，需持續一段約定時間(免責期間不得高於6個月)後，保險公司才開始給付長期照顧保險金，消費者在申請理賠時應注意相關條款約定。

保險局也指出，目前市場上除了長照險外，還有含有定期給付功能的「特定傷病保險」及「失能扶助險」(過去稱殘扶險)。這些保單雖然跟長照險一樣都具有定期給付保險金的功能，但理賠認定標準、承保事故及保障範圍都不同，民眾購買前務必充分瞭解保險商品的特性及內容。

根據保險局統計，截至2018年6月底，長照險新契約件數為4.8萬件，有效契約件數為64.1萬件，初年度保費為11.4億。賣最好的保險公司前3名，分別是南山人壽、國泰人壽、新光人壽。