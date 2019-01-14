長照險年保費29萬　南山僅一檔承保70歲長者每月理賠2萬

▲南山人壽總部。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

如果近日打算幫70歲長者投保長期照顧保險的話，初步調查南山人壽僅有一檔保單商品可接受其購買，且規定須為民國37年7月1日以後出生者，才算是滿70歲者，如果是37年6月30以前者，則難符合投保年齡資格，得須個別磋商加費、身體健康等條件情況之下，才有機會買到長照險、失能險。

記者近日詢問各人壽長照險承保年齡資格，有的業者還須再確定尚待回覆，而目前第一階段調查結果，以日前長照險銷售最多的南山人壽來說，現今僅有一檔的長期照顧終身保險承保年齡優於一些業者的60歲門檻，提高到70歲，也就是以這篇報導刊出的日期為主、近期打算幫70歲的父母或是本人欲投保長照險的話，其出生年月日就須為民國37年7月1日以後出生者。

舉例70歲長輩投保南山人壽這一款長照險保單商品、最低投保額1萬元為例的話，一年保費為29萬元，符合理賠條件後每月約給付2萬元。

▼全球人壽總部。（圖／全球人壽提供）

全球人壽商品部助理副總經理鄭中安則表示，全球目前的失能扶助險投保年齡為0~70歲，提供具有身故保險金設計的保本型，以及無身故保險金設計的經濟實惠型等二種選擇，提供不同年齡層的保戶做保障規劃。

保戶除了投保年齡的區間限制外，保險公司還會依照民眾身體狀況進行相關必要的核保作業，決定是否得以承保。

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