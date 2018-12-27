擁抱冬季積雪的狐狸們　「冒險、狡猾、迷人，有點頑皮」

牠們的毛茸茸的紅色外套與白色的遠景形成鮮明對比，突顯牠們神秘的美麗。

眾所周知，red fox（赤狐或稱火狐）的生態範圍與人類環境互相重疊，但儘管牠們身處我們周圍，但我們很少看到它們。在過去的9年裡，荷蘭野生動物攝影師Roeselien Raimond（羅斯琳・雷蒙德）的使命就是用鏡頭捕捉這些生活在家鄉山區卻難以捉摸的生物。她最近的系列作品「童話狐狸」（Fairytale Foxes）展示了擁抱冬季積雪的赤狐們。

隨著第一片雪花飄落，山區景觀開始變成冬季仙境，雷蒙德說「在這個時期，略顯擁擠的世界會奇蹟般地變成了查爾斯・狄更斯（Charles John Huffam Dickens）的一本圖畫，場面完美無瑕。但仍然有些缺失…像是一些魔法、一些閃光、一些純粹的東西。」

雷蒙德在赤狐身上找到了她的童話人物，她形容這些主角是「冒險，狡猾，迷人，有點頑皮。」

雷蒙德手持相機拍攝到積雪覆蓋的景觀，尋找她童話般的狐狸。在迷人的無聲場景中，狐狸們逐一緩慢登場。牠們的紅色毛茸茸的外套與白色的遠景形成鮮明對比，突出了他們神秘的美麗。

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