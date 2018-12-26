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《維納斯的誕生》畫作引起心臟病發　這是真實存在的「司湯達綜合症」

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藝術的美不僅讓人怦然心動，更可能會要人性命！

一名旅客到佛羅倫斯觀光，他進到了文藝復興傑作殿堂「烏菲茲美術館」，凝視波提且利＜維納斯的誕生＞時，一度心臟病發。

Botticelli The Birth of Venus (ca 1480). Photo: Alberto Pizzoli/AFP/Getty Images.

有人猜測，這是所謂的「司湯達綜合症」（Stendhal syndrome）。這是一種在藝術品密集的空間裡，因為美感刺激過度，導致了身心出現心跳加速、噁心、暈眩，乃至出現幻覺、昏厥等症狀。

這個名稱來自19世紀法國作家司湯達，在他的著作《羅馬、那不勒斯和佛羅倫斯》中，對他在1817年參觀佛羅倫斯聖十字教堂後，突然頭暈目眩、心臟劇烈跳動，每走一步都像要跌倒的經驗描述。

聖母百花大教堂 圖／良月

司湯達將其生理上的不適與藝術品連結，並非無稽之談。據歷史新聞，有人在卡拉瓦喬＜美杜莎＞昏了過去，而這次的主角＜維納斯的誕生＞，才在2016年讓一名觀者癲癇發作。

另外還有大量數據，能證明司湯達綜合症的存在。這個現象，不僅引起當地的精神科醫生關注，並且特別記錄下來：僅是1977年至1986年間因這個病症入院的，就有166例。甚至，還有電影以此作為主題。

【延伸閱讀】當新文藝復興遇上Fatima 古典畫人物也想傻白甜

（完整文章請看城市美學新態度

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