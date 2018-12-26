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韓粉搶著收藏　韓國瑜新書一開賣衝進即時榜TOP 5

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韓國瑜出新書《跟著月亮走》　迅速登上博客來預售、即時榜TOP 5（圖／翻攝自博客來）

▲高雄市長韓國瑜新書《跟著月亮走》一開賣後，迅速登上網路書店預售、即時榜TOP 5。（圖／翻攝自博客來，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

從選前、就職到夜宿果菜市場，高雄市長韓國瑜的人氣有增無減，而短短3個月就創造襲捲全台的韓流旋風，現在也吹進了書市，韓國瑜的新書《跟著月亮走》於25日凌晨起在網路書店全面開放預購後，迅速登上預售、即時榜TOP 5，這本書從口述、採訪撰述到完成僅花了1個月就完成，在出版業也創了最快紀錄。

韓國瑜出新書《跟著月亮走》　迅速登上博客來預售、即時榜TOP 5（圖／翻攝自博客來）

▲《跟著月亮走》由韓國瑜、李佳芬、韓冰親自受訪，媒體人黃光芹撰寫，僅花了1個月就完成這本書。

拿下超過89萬張選票，韓國瑜成為20年來首位翻轉長期由綠營執政高雄的市長，不論選前、選後，所到之處都是話題焦點，就連出版業也瘋韓流搶著幫他出書，最後是由時報出版獲得全台唯一獨家授權，新書《跟著月亮走》由媒體人黃光芹採訪撰述，韓國瑜、李佳芬、韓冰親自受訪，內容除了回顧韓國瑜的成長過程以及近20年政治路，另特別收錄他在選戰期間的演講全文、經典語錄、年表大事紀以及韓冰專訪。時報出版粗估首刷印量上看2萬本。

僅管《跟著月亮走》要等到1月2日才正式上市，但25日凌晨開放預購後，該書隨即登上博客來全館預售、即時榜TOP 5，業者表示，一開始上架還沒有放上書本封面照片，就有買氣湧現，開賣後至25日中午之前都維持在中文書當日即時榜TOP 5，即使過了一天，26日仍持續在榜上，而在中文書暢銷預購榜則是位居TOP 5。

相較於柯文哲出版的《光榮城市》，【典藏版】含書與DVD加「柯語錄」+書與全新「柯語錄」累計銷量賣破萬本，博客來認為，以政治人物出書來說，雖然韓國瑜的《跟著月亮走》一開賣就衝進排行，人氣與柯文哲有的拚，不過一個在選前推出、一個在選後推出，後續銷售量還要再觀察。除了博客來，《跟著月亮走》在金石堂網路書店預購榜為TOP 15。

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關鍵字：高雄,韓國瑜,韓流,跟著月亮走,網路書店,出版,博客來,金石堂,預購

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