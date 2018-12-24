-30度「冰渣河」游泳！勇士們：很舒服，還可以看霧凇

大陸中心／綜合報導

有「北國霧凇之都」美譽的黑龍江省黑河市遜克縣22日迎來「暨中俄百人冬泳表演活動」，當天氣溫接近零下30度，105位來自中國大陸和俄羅斯的冬泳愛好者來到庫爾濱河畔，在「玉树琼枝」霧凇的環繞下，紛紛跳入水中暢遊。一名有30年冬泳經驗的「老將」表示，冰雪風景非常美麗，在水下很舒服，也很刺激吧。

綜合陸媒報導，「第二屆霧凇冰雪節暨中俄冬泳休閒體驗之旅」在遜克縣庫爾濱河畔啟動，中方隊員是來自廣西和廣東兩省游泳協會的冬泳愛好者，現場還拉起了「破冰冬泳勇士隊」的橫幅。

當天庫爾濱河畔飄起了小雪，室外氣溫接近零下攝氏30度，兩國參與者穿著泳衣站在河邊，一個接著一個跳入冰水，在飄著冰渣的河中暢遊，吸引了不少觀眾圍觀。

▼參與者們為自己加油。（圖／東北網）

來自廣西柳州的李杏今年52歲，有十幾年的冬泳經歷，「這是我第一次在零下20多攝氏度的天氣下冬泳，尤其是還可以看到美輪美奐的霧凇，簡直美極了，明年還要繼續參加。」

廣西冬泳愛好者林先生表示，「昨天我一到就立刻參加了冬泳50米。雖然說我冬泳了二十幾年，但是又能夠在大雪紛飛而且在雪地裡面，而且這個水是流動的水，能夠冬泳，那是我這一生中最大的幸福。」

來自俄羅斯的斯威達表示，「這次來所有的一切都非常完美，非常好，天氣配合下雪。」

▼河岸邊結滿霧凇。（圖／東北網）



遜克以「霧凇奇景」揚名，坐落於四季分明的北緯49度黃金線上，是黑龍江沿岸一個美麗而富饒的邊境縣城。「霧凇奇景」則位於克林鎮大平台村，距縣城148公里，每年零下30多度的寒冬，在大平台村庫爾濱水電站下游綿延幾十里，十分壯觀。

「夜看霧、晨看掛、待到中午看落花」是當地霧凇的真實寫照。遜克霧凇奇觀不僅規模面積大，而且觀賞時間長（每年11月中旬至次年3月）屬國內罕見，每年吸引了無數遊客來觀賞。

▲河岸邊結滿霧凇。（圖／東北網）

近年來，遜克縣委、縣政府牢固樹立「冰天雪地就是金山銀山」的理念，依託冰雪資源優勢，深度開發冰雪旅遊產業，將「冷資源」變成了「熱經濟」，特別是大平台霧凇景區，不僅是遜克縣唯一的3A級景區，也是全省重點打造的冬季冰雪旅遊景區之一。