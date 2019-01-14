史上最受歡迎貼文！　IG「謎之蛋」獲2263萬個讚破世界紀錄



▲這顆蛋成為世界上最多讚的貼文 。（圖／翻攝自Instagram／@ world_record_egg）

國際中心／綜合報導

凱莉珍娜（Kylie Jenner）於去年二月發布一張剛出生的女兒握著大拇指的照片，當時以1825萬個讚勇奪Instagram史上最受歡迎的紀錄。如今，打破該紀錄的竟然是「一顆蛋」，目前已經超過2263萬個讚。

據BuzzFeed News報導， Instagram用戶@ world_record_egg於本月5日發布了該帳戶唯一的一篇貼文，內文寫著，「讓我們一起創造世界紀錄，在Instagram上獲得最受歡迎的貼文，擊敗Kylie Jenner原先持有的1800萬紀錄！」而貼文附上的照片，竟是一張背景透明的「蛋」。

該貼文發布不到10天，已經累積2263萬個人按讚，這顆「蛋」已經超越了凱莉珍娜日前所創的紀錄。對此，@world_record_egg也尚未回覆任何媒體，這顆蛋也將持續成為一個謎。

該報導還指出，這股風潮似乎激發起更多不同的Instagram帳戶，包括世界紀錄萵苣「World Record Lettuce」和世界紀錄雞「World Record Chicken」，但這些知名度還是不及目前創下世界紀錄的「謎之蛋」。