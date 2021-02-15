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「世界最偏遠神秘島」200年內婚制　島內245人全有血緣關係

▲特里斯坦達庫尼亞」（Tristan da Cunha）島嶼。（圖／達志影像／美聯社）

▲特里斯坦達庫尼亞是全世界最偏遠而有人居住的離島，1506年由葡萄牙航海家發現並命名。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

南大西洋有一座與世隔絕的島嶼特里斯坦－達庫尼亞（Tristan da Cunha），它是全世界最偏遠而有人居住的離島，1506年由葡萄牙航海家發現並命名。特里斯坦島內人口僅245人，距離南非2816公里、距離南美洲3360公里，島上沒有機場因此飛機無法降落，每年僅有2次從南非開普敦出發船班，可供島民及旅客使用。

特里斯坦1506年被葡萄牙航海家發現，荷蘭船隊1643年在該島嶼進行補給，成為第一個有記載登陸該島的船隻，儘管荷蘭一度決定開發該島用作基地，但隨後考慮到缺乏安全的港口、加上建設困難而放棄，後續由英國1816年占領並正式吞併該島，此後數年間開始有人移民到這座小島。

▲▼▲特里斯坦達庫尼亞（Tristan da Cunha）島嶼。（圖／翻攝自維基百科）

▲特里斯坦由於長達百年的內婚制，導致島內居民的健康問題頻傳，如家族遺傳性的青光眼、哮喘等。（圖／翻攝自維基百科）

據悉，一名英國人威廉1817年帶著妻子及孩子到特里斯坦定居，成為島上的第一個家庭，此後數年，威廉一家陸續救了幾名船難逃生者，雙方通婚生下的後代，就成為了現今該島居民的祖先。特里斯坦2020年8月人口普查，發現該島目前有245人，分布在7個不同姓氏的家庭中，他們相互之間幾乎都有血緣關係。

由於長達200年的內婚制，導致島內居民健康問題頻傳，如家族遺傳性的青光眼、哮喘等經常困擾的島民， 加上島上交通不便、醫療條件有限，每年僅有2次船班可供島民到南非求醫，否則只能開船到聖赫勒拿在轉機，儘管如此，該島的居民仍沒有離開，還憑藉海產的捕撈和銷售，島上甚至能自給自足，很少向英國政府請求援助。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：

特里斯坦

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