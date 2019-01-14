腸胃炎吃粥！　他一看「蛤蜊湯飯」怒噴高雄店家：粥跟湯飯很難分？

▲網友點粥卻吃到「湯飯」 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

台灣各地多少都有些飲食差異，到了異地，如果想吃的東西和從小認知有所出入，有些人都會為此失望生氣。一位北部網友表示，由於腸胃不適，他想點碗清淡的粥緩和一下，沒想到高雄的「粥」卻讓他超失望，怒喊「粥跟湯飯很難分嗎？」不過對此網友也表示無須大驚小怪，「你要吃的那種是廣東粥吧！」、「高雄鹹粥就是這樣」。

一位網友在臉書「爆怨公社」中表示，自己日前因為腸胃炎，不能吃太刺激的食物，所以到了家粥店點了一碗粥來吃。沒想到餐點上桌後竟讓他超傻眼，他認為自己點了粥，店家送上的卻是「湯飯」，「已經不是第一次了。高雄寫粥的，沒有一家是真的粥嗎？ 粥跟湯飯很難分嗎？」

只見圖中的「粥」看起來就是熱湯和白飯分開，和一般把飯熬到濃稠的樣子不同，湯匙上的飯還是粒粒分明的，和原po從小的認知有落差，所以他才會覺得應該叫做「湯飯」，不能叫做粥。

▲廣東粥 。（圖／記者于佳云攝）

這則po文引起網友熱議，有人表示，「台式的粥就是湯飯，你想吃的應該是粵菜系的廣東粥」、「去買小米粥就好」、「高雄的粥幾乎都是湯飯」、「海產粥、鹹粥這都屬於飯湯」、「只有你想吃的那種才能叫粥嗎」、「腸胃炎去買清粥吧」、「剛我滑到這張照片時，連我四歲女兒看到，大喊：媽媽~是蛤蜊飯耶！」

不過也有許多人說喜歡濃稠的粥，「這明明是泡飯」、「想吃粥買到湯飯真的氣死」。還有網友整理出3種不同做法，「1湯飯和2湯粥和3粥糜都不一樣的。1是白飯沖滾燙高湯。2是白飯入煮。3是生米熬煮依粥品需要程度，糜爛程度也不同。」

另外，醫生也提醒，如果遇到急性腸胃炎，建議吃清粥、白吐司等清淡的食物；不過如果是「胃酸逆流」的人就建議不要常吃粥，一次攝取太多水分，反而會讓胃酸逆流情形更嚴重。

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