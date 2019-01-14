廈門台協會長挺「金廈大橋」！吳家瑩：號召台商出錢出力

▲廈門台協會長吳家瑩。（圖／廈門台協）

記者馬叔安／綜合報導

廈門台商協會會長吳家瑩13日投書大陸媒體，力挺大陸國家主席習近平「現金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋」的說法，「一座橋不僅拉近廈金兩地的空間距離，更拉近兩岸同胞心裏的距離」，自己會倡儀廣大台商台胞及社會各界支持在廈金兩地修建這座橋，「也將以實際行動號召台商出錢出力」。

▲金門與廈門通水儀式現場。（圖／記者馬叔安攝）

海峽衛視指出，吳家瑩於1997年從台北前往上海經商，1999年來到廈門，並從2016年起擔任廈門市台商投資企業協會會長的職務，去年由於在「促進海峽兩岸交流和祖國統一方面貢獻突出」，入選「第十批廈門市榮譽市民」。

吳家瑩在投書中表示，實現廈門與金門通橋是「我們廣大台商台胞夢寐以求的事情」，廈金海上航線是台胞往返兩岸的重要通道之一，卻時常受制于天氣的原因停航，台風、起霧等惡劣天氣時有發生，在廈金兩地建橋可以彌補因天氣原因造成水上運輸的短板。

▲福建向金門地區供水工程正式通水。（圖／CFP）

吳家瑩強調，「一座橋不僅拉近廈金兩地的空間距離，更拉近兩岸同胞心裏的距離；一座橋將廈金兩地一日生活圈變得更爲高效便捷；一座橋也將成爲海峽兩岸同胞的心靈之橋」，將倡議台商與台胞促成廈金兩地通橋變爲現實，「盡早造福兩岸同胞，使一橋飛架廈金兩地，天塹變通途」，並於文末寫道，「廈金兩地建橋共築中國夢，兩岸攜手同行迎民族複興」。