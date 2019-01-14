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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

政大校長郭明政娶媳被稱定紅包價　求償千萬敗訴確定

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▲▼政治大學卸、新任校長交接典禮-郭明政。（圖／記者黃克翔攝）

▲政治大學校長郭明政，向媒體求償千萬元敗訴確定。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

綽號「郭大砲」的國立政治大學校長郭明政，2011年兒子娶媳婦時，遭媒體報導，寄電子郵件邀請同事赴宴還開出紅包價。郭明政認為名譽受損，針對2家媒體起訴求償共1000萬元，郭明正一路敗訴，最高法院審理後，14日駁回郭明政上訴，郭明政敗訴確定。

郭明政為政治大學前法律學院院長，近期來他擔任年金改革委員，又因為上電視政論節目大談年改、捍衛改革政策而聲名大噪。他先前在年改公聽會上，公開指出「台灣的年金制度是世界、古今中外所沒有的殘暴制度」，「比孫中山推翻的滿清還可怕」，講到激動處甚至大罵「政府官員及立法委員的IQ應該不會在50以上。」

而他7年多前剛當選政大法學院長時，2011年12月《蘋果日報》頭版以「真稀奇，政大院長娶媳規定包2千」為題，報導政大法學院前院長郭明政的兒子娶老婆，郭明政寄電子郵件邀請同事赴宴，電郵提及「1人2000，二人同行打七折2800」等語。郭明政不滿，向《蘋果日報》及跟進報導的《中天新聞》各求償500萬元，合計求償1000萬元。

郭明政主張，當時電子郵件載明「三人以上還是2800」、「沒空過來的請不要送禮」等語，說的都是分攤餐費，並非紅包價，但報導內容卻遭刪除，還以副標「民眾笑：包多少哪能明示」，造成社會大眾對他負面評價。而報導出爐後，確實網路上出現了「當教授那麼愛錢，難怪教出來的學生那麼不像樣」、「紅包想給多少就給多少，怕賠錢就別辦桌啊」、「想錢想瘋了」、「包多少事包心意，老實說拉，我們家宴客從來不收紅包，心意到了就好，把包紅包搞的向（應為「像」字之誤）強制收費，可恥」等網路上負面評論，已經對他名譽、隱私等人格權受損，因此求償。

被告的《蘋果日報》主張，報導是根據投訴者的電子郵件所製作、報導，並無侵害郭明政名譽、隱私的意圖；至於《中天新聞》也主張，是根據平面媒體報導，再派出記者向同校老師進行電話訪問查證，並無造假或侵害郭明政的意圖。一二審法院均判決郭明政敗訴，郭明政上訴第三審，最高法院14日駁回上訴，郭明政敗訴確定。另外郭明政還對《蘋果日報》提出刑事告訴，這部分檢方不起訴確定。
 

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關鍵字：法律,人權,郭明政,政治大學,校長,年金改革委員,娶媳婦,蘋果日報,最高法院,駁回

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