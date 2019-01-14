花蓮5月大男嬰腦膜炎北上就醫　警開道護送186公里僅費118分鐘

▲早產兒母親在臉書社群貼文表示，兒子因重病將從花蓮送往台大醫院救治，希望大家看到救護車時可以讓道。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣一名蘇姓民眾13日深夜在臉書社群貼文，兒子因重病，14日上午10時，將從花蓮送往台大醫院救治，希望大家看到救護車時可以讓道。PO文發出後熱心網友不斷轉發，警方介入了，上午10時，救護車由花蓮當地警方協助引導，開上蘇花公路，交棒由蘇澳警方讓救護車順利開上國道5號，最後由國道警察隊協助開道，14日接近中午11點58分抵終於達台大醫院，完成長達186公里護送就醫路程，路程花費約118分鐘。

花東交通不便造成重病北上就醫困難，2週前花蓮也有一名早產嬰兒因病重而送往台大醫院救治，當時整個過程也是由轄區警方及國道警察協助，順利地將嬰兒送抵台大就醫。

這一次，蘇姓民眾貼文獲得多個社群轉載，告知協助救護車事件的內容：「14日上午9時許由花蓮慈濟醫院出發，救護一位重症孩童轉送台大醫院，由全國救護車公司執行，車號8379-L3，請台9線蘇花公路、國道五號，國道三號上用路人給予必要協助禮讓」。

▲救護車由花蓮慈濟醫院出發，一路由台9線蘇花公路、國道五號，國道三號轉送台大醫院。

花蓮慈濟醫院指出，病患為5個月大男嬰，他是12日送到醫院治療，到院時發高燒、有抽筋狀況，經醫師檢查為腦部感染發炎，有敗血症合併多重器官衰竭狀況。入院後就住在隔離加護病房，家屬親友PO文希望大家幫忙集氣，照片中的男嬰插滿維生用的管線，讓人相當不捨。13日病情獲得控制，男嬰母親在今天上午為男嬰辦理出院。

院方表示，花蓮慈濟醫院是東部醫學中心，小兒部副主任兼兒童急重症科主任張宇勳是新生兒專科醫師，有10多年經驗，對於來看診的病童都非常的用心。若家長堅持要出院，院方只能尊重。

國道警方表示，救護車有行駛的優先權，男嬰從花蓮慈濟出院後要到台大醫院就診，沿路會經過國道5號雪隧，國道警察已接到總局電話通知，將協助救護車開道護送。

國道9隊說，車隊或家屬行駛國道期間有需求，都可向警方依照程序申請協助開道。