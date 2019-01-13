「立委夫婿怎麼領那麼少？」公務員感動見證　 管碧玲：我們家不搞特權！　

▲民進黨立委管碧玲。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

民進黨立委管碧玲因為女婿林子揚擔任駐泰代表童振源機要秘書，屢遭質疑耍特權，她曾為此多次澄清。對此，一位自稱是高雄勞保局的公務員在訊息上提到，看到管碧玲丈夫許陽明的薪資時嚇一跳「立委夫婿怎麼領那麼少？」管碧玲13日在臉書公布訊息，並表示，「我們家不搞特權！」

這位高雄勞保局的公務員表示，許陽明要屆臨退休時，委託助理幫忙試算可領什麼年金、領多少？結果，當打出「許陽明」時他著實的嚇一跳，覺得，一位立委夫婿怎麼領那麼少，比一般家庭主婦還少，而且不能補救，這名公務員大讚，「可見管媽的清廉家風嚴謹、不搞關係、不搞特權、高風亮節」，更說這是感動的見證。

▲一位高雄公務員在訊息中表示，管碧玲一家絕無耍特權。（圖／翻攝管碧玲臉書，下同）

管碧玲表示，自己擔任立委14年，老公「無薪階級」11年，他不搞官位、不搞獨董、也不當民間企業的顧問，甚至去找個相關的職業工會補四年的勞保年資，都不願為。

對於，外界在去年9月18日質疑林子揚甩特權擔任駐泰代表機要，管碧玲說，這位勞保局的公務員9月19日就在他參加的群組公開作見證，說明從老公勞保年金怎麼領，清楚看到這是一個不搞特權的家庭！

管碧玲強調，老公是「無薪階級」可不是無業游民喔！他持續作義工，保護台灣文化古蹟，全國第一名（觀光客很喜歡的新北投露天溫泉，是他的傑作），他也是我成為「文資法之母」，最重要的幫手！更自豪，我們家奉獻社會，不搞特權。