林右昌出席菲台灣同鄉會交接　代理黨主席期間獲台商大讚

▲林右昌。（圖／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

剛卸任民進黨主席的基隆市長林右昌，13日出席菲律賓台灣同鄉會舉辦新屆幹部就職典禮，等多名政界人士蒞臨觀禮。同鄉會創會會長謝世英表示，林右昌擔任代理黨主席期間的發言和表現，貼近民主價值和台灣主流，獲得菲律賓台商和僑民的大讚。

謝世英受訪時表示，林右昌在民進黨九合一大選潰敗後，接下代理黨主席的重任，順利完成黨主席補選作業及台北市、台中市兩區域立委補選提名事宜，這都可看出他對黨內的付出。

另外，謝世英對於林右昌曾提出「台灣人民已經不欠民進黨」、「民進黨自己不要再提過去的民主貢獻」，「民進黨要用未來對台灣的貢獻爭取台灣人民的認同與支持」，「民進黨不能只做台灣的民進黨，更要做為全世界華人的民進黨」等全新執政論述和主張，都引起海內外各界廣泛共鳴，因此特別邀請他到菲共襄盛舉，並順道參觀訪問。

菲律賓台灣同鄉會於上午11時在馬尼拉舉辦第13、14屆會長、監事長暨理監事就職典禮，除了林右昌夫婦蒞臨之外，立法委員陳亭妃、吳琪銘以及民進黨新聞部主任孟義超都將出席。

菲律賓台灣同鄉會成立於2006年11月24日，主要是為聯絡鄉親情誼、促進團結互助、維護鄉親合法權益，以及加強與他國同鄉會的聯繫。從事建築業的台商蘇國芳將擔任新會長。