▲ 擺脫爛路王！基隆市道路考評獲甲等，林右昌：一雪前恥。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市的道路不再坑坑疤疤，擺脫「爛路王」的臭名，內政部營建署辦理「2018年度市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」，基隆市獲評為甲等，並得到最佳進步獎殊榮，總成績榮登縣市型分組第六名，共獲1000萬元增額補助，基隆市長林右昌親自宣布這項好消息，讓基隆「一雪前恥」，更肯定市府團隊努力。

市長林右昌指出，這次基隆市道路養護暨人行環境考評成績進步幅度全國第一，這代表「一雪前恥」。他上任後，大幅改善施工與督導查驗方式，近年逐漸改善。市府施工督導查驗小組過去從工程單位輪流擔任秘書，這次改由政風處長擔任小組召集人，讓作業順利推展。經過市府各局處努力，今年獲得甲等及全國進步最多的榮譽，市府持續精進本市交通、人行環境，讓市民有感。

而這項考評總成績，基隆市榮獲縣市型分組第六名，並分別獲得增額補助甲等500萬元、最佳進步獎500萬元共1000萬元整，市府將補助用於提升市區道路、人行道品質，逐年改善全市人行環境。林右昌感謝市府團隊各同仁的辛勞，讓基隆市創下佳績。

工務處長張元良表示，基隆路幅狹小，相對人行環境不是那麼好。他舉孝二路為例，之前人行環境不好，這次市府團隊動起來參與改善，讓考評委員評核時感動，有如脫胎換骨，和之前有天壤之別，希望每年持續進步。

張元良強調，未來將強化道路品質監督、落實管理與創新，會採取各項制度上策進作為，包括跨域合作和地檢署、廉政署成立「路平專案平台」、建置道路挖掘即時通報LINE平台、執行「管線挖掘抽查機制」、啟動「管線單位意見溝通座談」及試辦道路加入石灰，強化平整度等5項策略，提升本市道路品質。

張元良表示，這次考評從各項考評項目顯示，基隆市「道路養護」、「人行環境」、「交通工程」等3項成績大為提升，尤其在「人行環境」方面，更榮獲縣市型分組前兩名，顯見在各單位齊心努力之下，道路品質及人行環境無障礙環境持續改善，並給予市民舒適人行環境。

張元良說，市府除配合內政部營建署辦理無障礙考評外，另針對市區道路逐年擇定一至二條路段推動示範道路計畫，嚴格限制管線單位2年內，不得申挖並配合孔蓋減少及改善路基工程，重新刨鋪，使路面煥然一新。截至目前，已完成仁一路、信一路及中正路等3條路段，後續將辦理實踐路、調和街及麥金路等3條路段，以及暖碇路通行環境改善工程。