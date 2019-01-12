10個月內見4次面　習近平與金正恩必談半島、經濟、兩國關係

▲習金四會於北京展開。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

2019年初，大陸國家主席習近平就接待了第一位外賓，北韓領導人金正恩，這已經是兩位國家元首10個月內見的第4次面。在這幾次會談中，必談主題包括兩國友誼、半島局勢以及經濟發展。在第四次的會面中，習近平指出，「希望北韓與美國落實好領袖會晤成果」，「半島和平對話大勢已形成」，力挺川金二會的實現。

繼去年3月、5月、6月三次訪華後，金正恩2019年1月再次踏上中國這片土地，根據《新華社》報導指出，每次習金會都進行了長時間的深入交流，有關兩國友誼、半島局勢以及經濟發展都是必談的主題。

▲習金二會於大連進行。（圖／路透社，KCNA）

「傳統友誼」是中朝首項必談話題，習近平在2018年同金正恩首度會晤時，曾以「像走親戚一樣常來常往」，來形容歷年中朝領導人保持的密切交往，此舉彰顯中朝友誼的強大生命力。

「半島局勢」為國際關注焦點，也是習金會必談項目，雙方第一次會晤時，習近平以「時機特殊、意義重大」來形容朝顯半島問題，經過後續2次會談，半島局勢也出現緩和。習近平2019年1月指出，「半島和平對話的大勢已經形成，談下去並談出成果成為國際社會普遍期待和共識」。對此，金正恩則說，「中方為此發揮的重要作用有目共睹，朝方高度讚賞並誠摯感謝」。

▲金正恩於2019年訪中參觀產業發展。（圖／新華社）

「經濟發展」在四次會晤中都擔任重要角色，習近平讚賞北韓在發展經濟、改善民生方面採取的積極態度，尤其是2018年4月朝鮮勞動黨七屆三中全會作出集中力量發展經濟、提高人民生活水平的決定以來，中方已多次表達支持。

2019年1月金正恩曾先後參觀「率先行動砥礪奮進--十八大以來中國科學院創新成果展」、「中國農業科學院國家農業科技創新園」以及「北京市軌道交通指揮中心」。他表示，「我在過去不到一年時間里四次訪華，對中國經濟社會發展成就和中國人民奮發圖強的精神面貌印象深刻」，「中國的發展經驗十分寶貴，希望多來中國實地考察交流」。

▼ 經歷四次習金會，半島局勢已轉為緩和。（圖／翻攝自北韓中央通信社）