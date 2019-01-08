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印度誕下詭異獨眼小牛！母親拋棄牠 村民拿牠當神拜！

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▲一隻獨眼的小牛出生後遭到母親遺棄，卻意外受到民眾膜拜。(圖／翻攝自YouTube)

一隻獨眼的小牛出生後遭到母親遺棄，卻意外受到民眾膜拜。(圖／翻攝自YouTube)

國際中心／綜合報導

印度東部西孟加拉邦(West Bengal)巴爾曼達地區(Barddhaman)，日前誕生了一頭只有一隻眼睛的小牛。牠出生後馬上被母親遺棄，卻意外的被當地民眾奉為神靈膜拜。

一支在1月2日拍攝的影片顯示：這隻罹患「獨眼畸形症」(cyclopia)的小牛，外形酷似希臘神話中的「獨眼巨人」。不過 牠除了只有一隻眼睛外，也沒有鼻子，只能用嘴巴呼吸。

「獨眼畸形症」是罕見先天性疾病之一。原因是胚胎初期在子宮內發育不全，造成大腦左右半球沒有正常分裂。輕則形成智能障礙、運動障礙，重則會造成臉部分裂發育中止，形成獨眼畸形。

但因為分裂程度不同，有時候也會出現眼球部分融合或分離的情況。通常情形是沒有睫毛和眼瞼，鼻子也可能畸形，或上顎會發育不全。罹患這種罕病的嬰兒或動物，多半若非死胎，就是在出生後不久後 因為呼吸以及腦部問題而夭折。

不過由於外形奇特，這隻「獨眼小牛」打從出生起就吸引大批村民前來膜拜，認為這是神蹟。小牛的主人希瑪(Sima)是 穆斯林。他說，儘管穆斯林不崇拜偶像，但他們家特別允許村裡信仰印度教的民眾，前來膜拜及供奉「獨眼小牛」。

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關鍵字：獨眼小牛.獨眼畸形症,cyclopia

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