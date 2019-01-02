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加州實施新法 寵物店只能賣獲救動物

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▲▼推車變套房！「金飾貴賓」躺床聽「藍芽音響」寵物店血拚（圖／取自ETtoday姐妹雲）

加州通適立法，寵物店裡販賣的貓、狗等寵物只能來自動物收容所。(示意圖／取自ETtoday姐妹雲）

國際中心／綜合報導

外媒報導，美國加州一項新法律(AB 485)在2019年1月1日起實施。此法規範寵物店裡販賣的貓、狗、兔等寵物， 只能來自動物收容所，不能來自培育者。任何觸法律的寵物店將 面臨500美元(約1.5萬元新台幣)罰款。

動保團體認為這是一個打擊「小貓、小狗繁殖工廠」的重要一步。動保人士表示，以繁殖寵物營利可能導致動物遭受不人道對待，並引發動物長期性的情緒和健康問題。

這項2017年底在加州通過的新法，要求商店保留足夠的記錄，說明每隻動物 的採購來源，以便當局定期檢查。不過，動物繁殖者或寵物主人之間的交易則不受限制。

加州部分寵物店店主認為新法律會影響生意。據美國「善待動物協會」(ASPCA)估計，全美每年有超過650萬隻寵物進入動物收容所，其中約有150萬隻被人道毀滅。

引入該法案的加州議員歐唐納(Patrick O'Donnell)認為，受惠於新法例的不只有動物， 加州納稅人也能受益，可以省掉數億美元收容所收留動物的營運費用。

儘管美國部分地方政府已就販賣寵物定下類似的規定，但加州政府是第一個施行此法的。

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關鍵字：寵物店

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