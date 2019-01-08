大陸蝙蝠身上發現「新伊波拉病毒」 可造成致命性出血

▲研究人員在雲南的「食果類蝙蝠」身上發現新型的「絲狀病毒」。(示意圖／達志影像)

國際中心／綜合報導

新加坡「杜克-NUS醫學院」(Duke-NUS Medical School)和中國大陸的研究人員在蝙蝠身上發現一種新的「絲狀病毒」(filovirus)。這種傳染性病毒會讓感染的人嚴重出血。

上述研究指出：這種病毒是在大陸的「食果類蝙蝠」(fruit bats)身上被發現。它類似致命的「馬堡病毒」(Marburg Virus)和伊波拉病毒(Ebola viruses)，後兩者曾是肆虐非洲部分地區的出血性病毒。

「絲狀病毒」(特別是伊波拉和馬堡病毒)能夠透過感染人類器官及破壞血管，造成感染者嚴重發燒以及致命性的出血。 這種病毒因為在大陸雲南省的勐臘(Mengla)被發現，因此又被稱為「勐臘病毒」，它已構成物種間傳染的潛在風險。

「杜克-NUS醫學院」傳染病研究主任王林發(譯音，Wang Lin-Fa)教授說，識別出這種病毒，有助於預防伊波拉式的疫情大爆發。

他說：「研究蝙蝠傳播絲狀病毒的遺傳多樣性和地理分布，對於風險評估和預防疫情非常重要。因為這類傳 染病可以在毫無預警的情況下影響大眾，造成破壞性的病毒。」 王林發說，分析顯示，勐臘病毒在演化上跟伊波拉和馬堡病毒有密切關係。