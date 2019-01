綠營敗將入閣遭酸　柯文哲：不能一次失敗什麼事都不能做

記者陳家祥/台北報導

前行政院長賴清德11日宣布總辭,並由前院長蘇貞昌回鍋接任,除了前立委陳其邁將任副院長外,前台中市長林佳龍也傳出將入閣;儘管看似兼具經驗、戰鬥力,但三人皆再這次九和大選敗陣,被外界酸「輸越大官越高」。對此,台北市長柯文哲11日受訪表示,這也不能這樣講,不能說人家一次失敗就以後什麼事都不能做,這很奇怪。

九和一選舉結束後,民進黨大敗,黨內檢討聲浪不斷,也讓從政以來參與選舉未嘗敗仗的賴清德種重摔了一跤,選後即傳出請辭負責的風聲。如今總預算通過,賴清德率內閣總辭,並由老院長蘇貞昌回鍋。對此,柯文哲未多作評論,「通常是這樣,上任再講嘛」;至於和蘇在投入政治前就有來往,柯說,合作上不會有問題啦,「其實他(蘇)也是老經驗,應該上任馬上就上手。」

對於外界質疑這次九合一敗選的全部都跑到內閣,柯文哲說,這也不能這樣講,不能說人家一次失敗就以後什麼事都不能做,這很奇怪;至於被酸輸越大官越做越高?柯沉默了一下,接著說,還是那句話,不是說人家一次失敗就永遠以後什麼事都不能做,「我常說,先上陣再講,重要是what he do,not what he say,所以通常是要上任一陣子我們才能評估它的成效。」

另外,過去曾說台灣的內閣都換太快,對於這次任期可能也僅一年左右的內閣任命,柯文哲說,「大部分閣員應該不會換吧?會換嗎?不會吧」,表示自己不曉得,因為還沒有看到那個名單。



▲柯文哲。(圖/資料照)