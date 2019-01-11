綠營敗將入閣遭酸　柯文哲：不能一次失敗什麼事都不能做

記者陳家祥／台北報導

前行政院長賴清德11日宣布總辭，並由前院長蘇貞昌回鍋接任，除了前立委陳其邁將任副院長外，前台中市長林佳龍也傳出將入閣；儘管看似兼具經驗、戰鬥力，但三人皆再這次九和大選敗陣，被外界酸「輸越大官越高」。對此，台北市長柯文哲11日受訪表示，這也不能這樣講，不能說人家一次失敗就以後什麼事都不能做，這很奇怪。

九和一選舉結束後，民進黨大敗，黨內檢討聲浪不斷，也讓從政以來參與選舉未嘗敗仗的賴清德種重摔了一跤，選後即傳出請辭負責的風聲。如今總預算通過，賴清德率內閣總辭，並由老院長蘇貞昌回鍋。對此，柯文哲未多作評論，「通常是這樣，上任再講嘛」；至於和蘇在投入政治前就有來往，柯說，合作上不會有問題啦，「其實他（蘇）也是老經驗，應該上任馬上就上手。」

對於外界質疑這次九合一敗選的全部都跑到內閣，柯文哲說，這也不能這樣講，不能說人家一次失敗就以後什麼事都不能做，這很奇怪；至於被酸輸越大官越做越高？柯沉默了一下，接著說，還是那句話，不是說人家一次失敗就永遠以後什麼事都不能做，「我常說，先上陣再講，重要是what he do，not what he say，所以通常是要上任一陣子我們才能評估它的成效。」

另外，過去曾說台灣的內閣都換太快，對於這次任期可能也僅一年左右的內閣任命，柯文哲說，「大部分閣員應該不會換吧？會換嗎？不會吧」，表示自己不曉得，因為還沒有看到那個名單。



▲柯文哲。（圖／資料照）