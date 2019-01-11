「專業抱抱員」年薪破百萬！　48歲女：客人有反應不會被羞辱

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國際中心／綜合報導

美國48歲女子瑪莉（Robin Marie）是一名「專業擁抱者」（professional cuddler），每周花45小時給人愛的抱抱，時薪達到80美元（約新台幣2500元），年收入更有4萬美元（約台幣123萬）。她的網頁上強調，如果客戶「有反應」，「你永遠不會被歧視或羞辱。 我們無法控制是否會產生反應，但我們可以選擇不關注它，也不會嘗試讓這種狀態加劇。」

瑪莉是通過認證的擁抱員，客戶可從Cuddlist網頁上找到她的資料，上頭清楚寫著擁抱如何進行，「我們會先達成協議，在探索個人偏好的同時，尊重彼此的界限。」「我們都同意，如果在任何時候、出於任何原因而感到不舒服，我們會說出來，或以某種方式要求改變。」她說，男友不介意自己從事這一行，因為他知道這不是性行為。

從事這一行1年半的瑪莉說，這份工作是「柏拉圖式」的，客戶必須穿著衣服，但可以是舒適的款式，也能依喜好站著、躺著或坐著擁抱。事實上，有不少人需要擁抱，據《福斯新聞》報導，來自各行各業、各年齡層的客戶都有，從20歲到75歲，有男性、女性以及變性人。

瑪莉一次擁抱通常進行1至4小時。來自密蘇里州堪薩斯城的她表示，「我知道有些擁抱者會做夜間的療程，但目前還沒有人這樣要求我。」「我每周花25個小時來擁抱客戶、10小時擁抱男友、7小時抱貓。我從來不厭倦擁抱，它使我很有成就感，能讓身體釋放催產素，讓我們更快樂、減少壓力。」

▼ 不少人需要擁抱，瑪莉有來自各行各業、各年齡層的客戶。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

