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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

到美國打工時薪只有134元！　10萬名「互惠生」獲賠20.3億

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▲▼ 全球將近10萬名「互惠生」（Au Pair）過去10年赴美打工，卻遭到企業剝削。。（圖／翻攝自US Au Pair網站）

▲ 多數互惠生被寄宿家庭扣掉食宿費用後，實際時薪只有4.35美元（約新台幣134元）。（圖／翻攝自US Au Pair網站）

國際中心／綜合報導

全球將近10萬名「互惠生」（Au Pair）過去10年赴美打工，卻遭到企業剝削。美國丹佛聯邦法院9日判決，這些青年將獲賠6550萬美元（約台幣20.3億元）和解金。多數互惠生被寄宿家庭扣掉食宿費用後，實際時薪只有4.35美元（約新台幣134元），遠低於聯邦基本薪資水準的7.25美元（約新台幣223元）。

據《路透社》報導，許多「互惠生」是年輕女性，到美國幫助寄宿家庭帶孩子，以交換受教育和體驗不同文化的經驗。這15間企業安排互惠生到美國，卻與寄宿家庭共謀，不僅壓低互惠生的薪資，還忽視超時問題及基本工資規定。法律文件顯示，許多寄宿家庭甚至強迫互惠生幫忙搬家、整理花園或是養雞，更不准他們與寄宿家庭一起吃飯。

這項案件由來自哥倫比亞、澳洲、德國、南非和墨西哥的11名互惠生提訴，和解金扣掉律師費後，剩下約4000萬美元，受害者每人可獲賠的金額視個案情況而定，而11名原告可以獲得5000美元的基本賠償。

互惠生計畫源於美國國務院1986年的文化交換計畫，但經常傳出弊端或糾紛。目前，律師們要追蹤其他2009年1月1日至2018年10月28日期間，持有「J-1簽證」赴美成為互惠生的人。

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關鍵字：互惠生,Au Pair,北美要聞

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