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台灣「5大優點」曝光！日本人體驗後…超愛在這生活：根本回不去了

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▲日本籍YouTuber「Iku老師」分享在台灣生活的「5大優點」。（圖／翻攝自「Iku老師/Ikulaoshi」YouTube）

▲日本籍YouTuber「Iku老師」分享在台灣生活的「5大優點」。（圖／翻攝自「Iku老師/Ikulaoshi」YouTube，下同）

國際中心／綜合報導

在台灣教日文、居住超過10年的日本籍YouTuber「Iku老師」推出最新影片，分享日本人在台灣因為太享受，結果回到日本根本沒辦法生活，因為熱愛台灣的「5大優點」，笑稱讓他「根本回不去了」。

「Iku老師」是超過15萬人訂閱的YouTuber，他分享最新的影片提到，台灣讓他根本就不想回到日本，其中，有五大優點曝光：第一，台灣交通超級便宜，儘管計程車價格可能比其他運輸工具來得貴，但是費用也才日本的八分之一而已，因此如果在台北市民大道居酒屋喝酒，錯過捷運末班車，搭計程車回家也只要花3、、400元，約1500元日幣，「但在日本，1500元日幣哪裡都不能去。」

▲日本籍YouTuber「Iku老師」分享在台灣生活的「5大優點」。（圖／翻攝自「Iku老師/Ikulaoshi」YouTube）

第二點是，台灣根本就是「水果王國」！Iku老師表示，台灣的水果便宜新鮮又好吃，尤其夏天，台灣就是一個水果天堂，他在日本若要吃芒果，冰淇淋上的芒果通常都是1、2小塊，份量超級少，就要很珍惜、小口小口地吃，但是台灣卻可以直接吃到一整顆的芒果，因為日本的水果真的太貴，日本香蕉一根好貴、台灣香蕉一大串卻超便宜，而且超新鮮又好吃，還有芭樂、火龍果、龍眼、荔枝，荔枝在日本超貴，「台灣的水果真的很厲害！」

第三點，超多台灣人懂電腦！Iku老師說，而且不只是電腦，3C產品都很厲害，台灣人的3C知識比日本人強很多，無論是購買或維修電腦、手機都相當方便，若想要組一台桌電，在台灣可以客製化自己的設備，但在日本做的人超少，日本買電腦都得一次買整套組好的電腦，裡面沒有的功能很多而且也很貴，連想買個零件都很困難，「在日本找不到會修理3C的朋友，因此台灣人去日本會很受歡迎！（一大堆人問你電腦）」

▲日本籍YouTuber「Iku老師」分享在台灣生活的「5大優點」。（圖／翻攝自「Iku老師/Ikulaoshi」YouTube）

▲日本籍YouTuber「Iku老師」分享在台灣生活的「5大優點」。（圖／翻攝自「Iku老師/Ikulaoshi」YouTube）

第四點是，Iku老師認為，台灣的手搖杯超好喝，而且到處都有！日本大部分只有便利商店和販賣機，但在台灣到處都有手搖杯飲料店，就可以喝到更好喝的飲料！一家店就有30幾種飲料，還可以調整甜度和冰塊，手搖杯真的比較好喝，有一種「特別為你做的感覺」，而且價錢也不貴，50塊就可以喝一大杯，超值得，「我覺得珍奶一定要手搖杯的店現做才好喝。」

最後一點，Iku老師提到台灣聯絡朋友的方式「超級方便」！他表示，臉書（Facebook）在台灣相當普及，因此和朋友溝通都非常方便；但因為在日本不太會直接交換社群媒體，也不會和第一次見面的朋友交換臉書，「會被拒絕，而且可能沒有用的人很多！」但是很多很好的店家都有經營粉絲團，同學討論功課也可以用臉書，而日本人比較喜歡用推特（Twitter）而且一定要匿名，但Iku老師透露，他自己有很多影片上的工作邀約，都是透過臉書聯繫。

▲日本籍YouTuber「Iku老師」分享在台灣生活的「5大優點」。（圖／翻攝自「Iku老師/Ikulaoshi」YouTube）

以上五點就是Iku老師認為在台灣生活超級棒的「五大優點」，讓他回到日本的時候就覺得超級不方便，也大笑「根本回不去了」，而正是以上原因，也讓他和日本朋友們居住在台灣長期生活，「台灣很多很棒的地方讓我們一直在這邊生活喔～」

影片推出後，網友們紛紛在YouTube留言區上蓋了890層樓留言：「外國的月亮不見得比較圓，我國的環境真的太優了，大家應該多珍惜」、「去過外國就會知道台灣的好，台灣是一個很棒的國家」、「日本人講究隱私，所以比較不使用fb，台灣人對隱私不怎講究，好處是容易相處」、「台灣只有少數人住過國外，所以整天抱怨一堆有的沒的」、「我真的只能說，生在台灣要知足」、「長大去日本有機會一次待了一星期以後，才發現原來在台灣吃芒果超幸福」、「台灣餐廳小吃店都會有燙青菜、熱炒青菜」、「不一樣就會覺得好；覺得好是因為不一樣」。

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關鍵字：Iku老師,日本,台灣,日韓要聞

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